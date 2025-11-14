Controlan a toda prisa el segundo incendio en el Montgó en cuatro días

Nuevo incendio en el Montgó. Y está próximo al que se declaró el pasado martes frente al campo de golf de la Sella. En el parque natural no se puede bajar nunca la guardia. El fuego de esta tarde no ha pasado de conato. Se ha originado en la densa pinada que está junto a la urbanización Los Lagos, cerca de Jesús Pobre y en término de Dénia.

Han acudido rápidamente cuatro dotaciones del parque de bomberos de Dénia y dos unidades de bomberos forestales, así como patrullas de las Policías Locales de Dénia y Xàbia. Han controlado el incendio a toda prisa.

En la ladera sur del Montgó

El fuego del martes ya era sospechoso. No comenzó pegado a la carretera de Jesús Pobre a la Xara, sino más arriba, en la ladera. La Guardia Civil estuvo inspeccionando el foco. Ahora, cuatro días después, se ha declarado otro fuego, que se ha sofocado a toda prisa, también en la ladera sur del Montgó y a relativa poca distancia del de hace cuatro días.