Controlan a toda prisa el segundo incendio en el Montgó en cuatro días
El fuego se ha declarado junto a la urbanización Los Lagos, a un par de kilómetros de distancia del incendio del martes frente al campo de golf
Nuevo incendio en el Montgó. Y está próximo al que se declaró el pasado martes frente al campo de golf de la Sella. En el parque natural no se puede bajar nunca la guardia. El fuego de esta tarde no ha pasado de conato. Se ha originado en la densa pinada que está junto a la urbanización Los Lagos, cerca de Jesús Pobre y en término de Dénia.
Han acudido rápidamente cuatro dotaciones del parque de bomberos de Dénia y dos unidades de bomberos forestales, así como patrullas de las Policías Locales de Dénia y Xàbia. Han controlado el incendio a toda prisa.
En la ladera sur del Montgó
El fuego del martes ya era sospechoso. No comenzó pegado a la carretera de Jesús Pobre a la Xara, sino más arriba, en la ladera. La Guardia Civil estuvo inspeccionando el foco. Ahora, cuatro días después, se ha declarado otro fuego, que se ha sofocado a toda prisa, también en la ladera sur del Montgó y a relativa poca distancia del de hace cuatro días.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La ciudad más cara de la Comunidad Valenciana para comprar una casa está en Alicante: chalets de casi 7 millones de euros