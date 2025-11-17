El Ayuntamiento de Calp registra oficialmente la marca "Gamba Blanca de Calp"

El Ayuntamiento de Calp ya tiene marca oficial para su gamba blanca. El municipio ha recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas que confirma la culminación del expediente para crear un distintivo propio que potencie este producto. Con este trámite, la marca queda oficialmente registrada a nombre del Consistorio, reforzando así la protección y promoción de uno de los productos más representativos de la localidad.

De este modo la marca “Gamba Blanca de Calp” se suma a la ya reconocida marca “Peix de Calp” puesta en marcha por el Ayuntamiento, Creama y Cofradía de Pescadores hace años para potenciar y promocionar el pescado comercializado desde la el gremio del municipio.

Unos 2.000 kilos al día

La marca “Gamba Blanca de Calp” incide en la excelencia de este producto gastronómico del que llegan 2000 kilos al día al puerto calpino, destacando su versatilidad, lo que lo convierte en un manjar idóneo tanto para la alta cocina como en la cocina de cualquier hogar.

Dentro de las celebraciones del centenario de la Cofradía de Pescadores el Ayuntamiento solicitó el pasado año a la Oficina española de Patentes y Marcas registrar la marca “Gamba Blanca de Calp”.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, anunció la noticia el pasado sábado en el transcurso de las Jornadas Gastronómicas “Sabors de la Mar” organizadas por Creama.

Símbolo local

Sala señaló que “damos un paso decisivo para blindar un distintivo de calidad y reforzar nuestro símbolo gastronómico local. Este sello reconoce el trabajo de toda la cadena: desde la faena hasta la lonja y su destino final en nuestras cocinas y restaurantes. Ahora acompañaremos la marca con acciones de promoción y la proyectaremos en ferias como sinonimo de excelencia y Mediterráneo”.

En la jornada, la alcaldesa también aludió a la crisis del sector pesquero aunque depositó la confianza en que una marca fuerte se corresponde “con un sector fuerte”. También incidió en que el sello debe ir acompañado con “unas condiciones dignas de trabajo, un puerto operativo y seguro y una cadena que añada valor desde la mar hasta el plato. Nuestra flota necesita oxígeno y días de trabajo y el puerto necesita mejoras impostergables”.