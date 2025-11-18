Calp se ahorra 15.000 euros al año con la luz solar de la piscina

La Concejalía de Deportes de Calp espera que su apuesta por la energía verde dé sus frutos y ya calcula que el recibo de la luz reste 15.000 euros por la instalación de las placas fotovoltaicas que alimentan al recinto deportivo. La energía sobrante compensará a otros departamentos municipales y disminuirá también la emisión de carbono a la atmósfera.

Los paneles de la piscina municipal han supuesto una inversión de 26.741 euros con el objetivo general de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de las instalaciones deportivas.

Excedentes

El proyecto del Ayuntamiento calpino ha consistido en instalar en la cubierta de la piscina municipal un sistema fotovoltaico híbrido para autoconsumo con vertido de excedentes a red de 500 vatios y con posibilidad de almacenamiento de energía, acompañado de un generador formado por 104 módulos o paneles con monitorización inteligente.

La instalación es capaz de generar una potencia de 28,7 kilovatios mientras la piscina consume una media de 5,9.

Eficacia

Esto quiere decir que las placas generan aproximadamente un 486% de energía más de lo que se necesita para el funcionamiento de la piscina, energía que va a ser compensada con el resto de instalaciones municipales para reducir la factura. Por otro lado se calcula que el coste de las placas solares quedará amortizado en menos de dos años.

Las placas solares cubren la demanda propia con energía renovable, reducen el coste de la factura eléctrica y al mismo tiempo reducen las emisiones de carbono. Esta instalación se suma a la caldera de biomasa de la piscina municipal y a las luminarias led que persiguen el objetivo de máxima eficacia energética y ahorro en esta instalación deportiva.