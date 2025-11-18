Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?

La Aemet prevé un descenso acusado de las temperaturas y condiciones favorables para ver nieve en zonas altas de Alicante

La nieve cubrió Banyeres de Mariola el pasado invierno.

La nieve cubrió Banyeres de Mariola el pasado invierno.

La nieve cubre Banyeres de Mariola / Juan Beneyto

C. Suena

C. Suena

La provincia de Alicante encara unos días de invierno prematuro que dejarán a la Marina Alta muy cerca de un fenómeno poco habitual en estas fechas: la nieve. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). ya ha confirmado que entre el jueves y el sábado las temperaturas caerán en picado en municipios como Xàbia y Dénia, con un viernes que apunta directamente a ser el más frío del episodio.

El jueves abre la puerta al cambio

El ambiente ya empieza a virar desde el jueves. En Xàbia y Dénia, el aire llegará más seco y frío de lo habitual, adelantando una sensación plenamente invernal. No se espera nieve todavía, pero sí un contraste claro: amaneceres fríos, viento del norte y una atmósfera que anuncia lo que está por venir.

El viernes: el día más prometedor

El viernes será la jornada que muchos en la Marina Alta estarán pendientes de seguir. Según los datos de AEMET, Xàbia y Dénia vivirán un descenso notable de las temperaturas, con el aire frío suficiente como para que los municipios del interior como la Vall de Laguar, Castell de Castells, la Vall d’Ebo o la Vall d’Alcalà puedan ver sus primeros copos de la temporada.

No será una nevada generalizada ni copiosas mantas de blanco, pero sí uno de esos días que quedan marcados en el calendario local: ese en el que las montañas del norte de Alicante pueden teñirse por momentos de un tono invernal que rara vez aparece antes de diciembre.

El sábado, frío pero más tranquilo

El sábado todavía mantendrá el ambiente frío en la costa, con mínimas que rondarán los 5–7 grados en Dénia y Xàbia, pero con condiciones menos favorables para que la nieve aparezca de nuevo. Será un día de transición hacia temperaturas más suaves.

¿Dónde podría verse la nieve?

La atención estará puesta en las zonas más elevadas de la Marina Alta. Las montañas que rodean las valles interiores, especialmente las que superan los 500-700 metros, son las que tienen más posibilidades de ver copos fugaces si coincide el frío con alguna precipitación.

Nieve en Alicante: las vistas desde la Playa de San Juan

Nieve en Alicante: las vistas desde la Playa de San Juan

Ver galería

Nieve en Alicante: las vistas desde la Playa de San Juan / Jose Navarro

No será una nevada histórica. Pero sí el primer aviso del invierno, ese que hace mirar hacia las cimas de la comarca para intentar cazar, aunque sea unos minutos, el blanco efímero en un territorio que no suele vestirse de nieve.

En la Marina Alta el protagonismo será el frío, el viento y los amaneceres cortantes. En el interior, los ojos estarán puestos en las montañas: el viernes puede regalar un momento poco frecuente, recordatorio de que, incluso en Alicante, el invierno siempre encuentra la manera de hacerse notar.

La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?

