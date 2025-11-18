El perro policía Kosmo destapa un escondite de droga inesperado durante un control en Xàbia

En Xàbia, si hay alguien que no se deja engañar por nada, ni por escondites creativos ni por apariencias tranquilas, es KOSMO, el perro policía de la unidad K9. Y lo volvió a demostrar en la zona de Thiviers, donde su olfato fue decisivo durante un control preventivo.

La muleta que no engañó a KOSMO

Todo comenzó en un control preventivo. Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo comportamiento llamó la atención. Nada especialmente llamativo… hasta que entró en escena KOSMO. El perro policía empezó a olfatear el interior del coche y, de pronto, fijó toda su atención en un objeto inesperado: una muleta.

La unidad canina K9 de la Policía Local de Benidorm simula un registro de drogas en un pub / INFORMACIÓN

No era una sospecha ligera. KOSMO marcó el objeto una y otra vez, hasta el punto de que los agentes centraron en él el registro. Y allí estaba el motivo de su insistencia: varias bolsitas con una sustancia que podría ser cocaína, ocultas en la empuñadura. Junto a ellas, los agentes hallaron dinero fraccionado, otro indicio que reforzó la intervención.

El joven de 22 años que viajaba en el vehículo fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y todo el material quedó a disposición judicial.

El Ayuntamiento destaca la profesionalidad del cuerpo

Tras la actuación, el Ayuntamiento de Xàbia ha resaltado la profesionalidad, coordinación y eficacia de la Policía Local, así como el papel clave del agente canino KOSMO en esta intervención. La corporación municipal recuerda que estos controles forman parte del trabajo preventivo que se realiza en distintos puntos del municipio para reforzar la seguridad y la protección de la ciudadanía.