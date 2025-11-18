Miss Benissa y Míster Dénia, los más guapos de Alicante para 2026

Este fin de semana tuvo lugar la gala final de Miss & Míster RNB Alicante 2026 (Reinado Nacional de Belleza) donde se eligieron los representantes de la provincia para el certamen nacional que se celebrará el año que viene.

Gabriela Marqués, Miss Benissa, y Raúl Ortiz, Mister Dénia, son los alicantinos más guapos y podrán participar también en competiciones como Míster y Miss Supranational o Míster Global.

Un total de 11 mujeres y 11 hombres eran los candidatos de este año para alzarse con el título de los más guapos de Alicante. Finalmente, Gabriela Marqués recibió la banda de manos de la reina saliente, Lucía Ruiz, mientras que Raúl Ortiz cogió el testigo de Eric Gallera.

Una abogada un bombero, representantes de los alicantinos en el RNB España

La nueva Miss RNB Alicante es abogada especializada en derecho internacional, tiene 24 años y mide 1,78 metros de estatura.

Marqués habla cinco idiomas y ha vivido en Estados Unidos y viajado por distintos países del mundo "pero siempre acabo regresando a mis raíces", afirma en su vídeo de presentación. "Decidí estudiar derecho porque siempre sentí la necesidad de comprender lo que es justo, de defender a quien no tiene voz y aportar claridad dentro del caos. Elegí derecho porque es una herramienta poderosa para transformar la sociedad".

Por su parte, Raúl Ortiz es un bombero de 28 años y mide 1,91 metros de altura. Se define como una persona "serena, soñadora y con una fuerte conexión emocional con los demás".

"Me gusta leer, meditar y reflexionar para alcanzar una mejor versión de mi. Además, colaboro activamente con una asociación que trabaja en el bienestar de la sociedad", indica.