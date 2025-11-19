El presupuesto de Bienestar Social deja sin cubrir el transporte del Centro Ocupacional de Calp

El Ayuntamiento de Calp ha solicitado a la Conselleria de Bienestar Social que revise la financiación que se otorga para el transporte de los usuarios con diversidad funcional que acuden al Centro Ocupacional Maite Boronat, debido a que es totalmente insuficiente. La escasa subvención al servicio ha llevado a que los autobuses hagan un solo servicio entre las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, con las consiguientes molestias y retrasos para las familias en el acceso al recurso especializado.

Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Calp, su titular Itziar Doval, ha querido aclarar que su departamento está cumpliendo con el encargo recibido por la Conselleria, gestionando la contratación del servicio.

Y ha apelado a que es necesario que la Conselleria revise la financiación para asegurar un servicio “digno y sostenible”.

Costes no financiados

Desde la Concejalía han explicado que la tramitación del contrato de transporte para el Centro Ocupacional Maite Boronat se delegó de la Conselleria al propio Ayuntamiento con una gestión administrativa asumida por los servicios técnicos municipales para facilitar su ejecución.

Sin embargo, la financiación asignada por el organismo autonómico resulta insuficiente para cubrir el coste real del transporte, dada la distancia entre los distintos municipios y el tiempo necesario para realizar el recorrido.

Dos rutas en una

En consecuencia, la primera licitación para la adjudicación del servicio quedó desierta por lo que el Ayuntamiento la volvió a sacar a concurso con una limitación presupuestaria ya evidente. Esta obligó a unificar las dos rutas que transitan por las dos comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa en una sola.

La falta de crédito presupuestario de un servicio que depende de la Conselleria de Bienestar Social redunda en un ineficaz servicio que tiene que cubrir diariamente el transporte de un total de ocho municipios. Y cuyo destino en el Centro Ocupacional da soporte a personas que promueven su desarrollo personal, autonomía e integración social.

Servicio asegurado

Dadas las circunstancias, el Ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de transparencia y comprensión a las familias, recordando que el derecho al transporte lo establece la Conselleria, y que es esta administración la responsable última de garantizar su financiación y cobertura.

La edil ha recalcado que seguirán trabajando para que las personas usuarias que llegan de otros municipios de la comarca puedan acceder al Centro Ocupacional.