Declarado un nuevo incendio en el Montgó, el tercero en nueve días

Tercer incendio en nueve días. El fuego (o el pirómano) no da tregua. El Montgó vive bajo una continua amenaza. A primera hora de esta tarde se ha declarado un incendio en el linde del parque natural y de la urbanización de chalés de la Ermita, en el término municipal de Xàbia. El fuego está en la ladera de la montaña. La movilización ha sido inmediata.

Los medios aéreos ya están realizando descargas para tratar de sofocar las llamas antes de que anochezca / Levante-EMV

Ya han acudido la Policía Local de Xàbia, los bomberos (dos unidades de bomberos de la Diputación y dos de bomberos forestales) y Protección Civil, así como la Guardia Civil. Están tratando de sofocar las llamas antes de que se propaguen. Controlar rápidamente el fuego es esencial ya que queda una hora de sol y luego, al hacerse de noche, la extinción se complica y ya no pueden intervenir los medios aéreos. Los helicópteros están ya realizando descargas.

Tres incendios en menos de dos semanas

Es el tercer incendio que se declara en nueve días. Los tres han afectado a la ladera sur del Montgó. El martes de la pasada semana se originó el primero, frente al club de golf de la Sella y el hotel Marriott, en término de Dénia. El fuego no comenzó en la cuneta de la carretera de Jesús Pobre a la Xara, sino más arriba. Eso ya dio pábulo a que pudo ser intencionado. Y cuatro días después se desató otro fuego con dos focos separados por 50 metros. Estaban junto a la urbanización Los Lagos, también en término de Dénia. Quedó en un conato. La respuesta fue inmediata.