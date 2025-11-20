Declarado un nuevo incendio en el Montgó, el tercero en nueve días
El fuego está en el linde del parque natural y de la urbanización la Ermita, en término de Xàbia
Tercer incendio en nueve días. El fuego (o el pirómano) no da tregua. El Montgó vive bajo una continua amenaza. A primera hora de esta tarde se ha declarado un incendio en el linde del parque natural y de la urbanización de chalés de la Ermita, en el término municipal de Xàbia. El fuego está en la ladera de la montaña. La movilización ha sido inmediata.
Ya han acudido la Policía Local de Xàbia, los bomberos (dos unidades de bomberos de la Diputación y dos de bomberos forestales) y Protección Civil, así como la Guardia Civil. Están tratando de sofocar las llamas antes de que se propaguen. Controlar rápidamente el fuego es esencial ya que queda una hora de sol y luego, al hacerse de noche, la extinción se complica y ya no pueden intervenir los medios aéreos. Los helicópteros están ya realizando descargas.
Tres incendios en menos de dos semanas
Es el tercer incendio que se declara en nueve días. Los tres han afectado a la ladera sur del Montgó. El martes de la pasada semana se originó el primero, frente al club de golf de la Sella y el hotel Marriott, en término de Dénia. El fuego no comenzó en la cuneta de la carretera de Jesús Pobre a la Xara, sino más arriba. Eso ya dio pábulo a que pudo ser intencionado. Y cuatro días después se desató otro fuego con dos focos separados por 50 metros. Estaban junto a la urbanización Los Lagos, también en término de Dénia. Quedó en un conato. La respuesta fue inmediata.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad