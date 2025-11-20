Un pequeño terremoto de magnitud 2,2 sorprende a la Marina Alta durante la madrugada de este jueves
El IGN detectó el seísmo poco después de la medianoche en una zona cercana a varios municipios
La Marina Alta registró en la madrugada de este jueves un pequeño terremoto que, aunque de baja magnitud, llamó la atención por su cercanía a varias localidades de la comarca. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo alcanzó una magnitud de 2,2 en la escala Richter, se produjo a 9 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro al sureste de Sagra, en una zona situada entre los municipios de Tormos, Sagra, Sanet i Negrals y Benidoleig, muy cerca también de poblaciones como Orba.
El movimiento sísmico se registró a las 23:41 en hora UTC, lo que corresponde a las 00:41 de la madrugada en hora local, cuando la mayoría de habitantes ya descansaban.
Percepción débil y sin incidencias
Debido a su baja magnitud y a la profundidad del hipocentro, el temblor se percibió de forma muy leve y solo en áreas muy próximas al epicentro. No consta que haya producido daños ni desperfectos en ningún municipio de la Marina Alta.
La zona en la que se ha localizado el seísmo, un entorno interior entre valles y relieves montañosos, es un área donde es habitual registrar pequeños temblores de baja intensidad a lo largo del año.
Un temblor dentro de la normalidad
Los terremotos de baja magnitud como este se consideran habituales en la Comunidad Valenciana, especialmente en zonas interiores de la Marina Alta y la Vega Baja. La mayoría son imperceptibles o apenas se notan, como ha ocurrido esta madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad