Los ayuntamientos de la Marina Alta invierten un millón y medio de euros para empleo y formación en la reunión en Calp

Calp, como capital de turno del Consorcio para la Recuperación Económica y de la Actividad de la Marina Alta (Creama), celebró la junta general de la entidad con la aprobación de 1.447.414,43 euros para 2026. Entre las propuestas que se desarrollarán con esta cantidad económica destaca la mejora de la estructura comarcal y la plena incorporación del Ayuntamiento de El Verger.

Creama es una entidad que promueve la actividad económica y social de la Marina Alta, que asesora a las personas que quieren crear un nuevo negocio o empresa; y realiza búsqueda de vías de financiación para invertir, a través de ayudas públicas o privadas.

Se trata de una entidad pública que gestiona recursos europeos para promover nuevos puestos de trabajo y atender a todos los colectivos necesitados y dan formación para favorecer la inserción social y laboral. Para todo ello hay una colaboración estrecha con Labora.

La junta general celebrada este lunes aprobó el Plan de Actuación 2026 en el que apuesta por la continuidad de programas consolidados en empleo, empresa, formación, desarrollo territorial y modernización administrativa y la mejora de la estructura comarcal, reforzando la red de agencias y los Servicios Generales.

Vivero de Empresas

Entre las nuevas actuaciones que se prevén para 2026 Creama pondrá en marcha un programa de empleo con apoyo para personas con diversidad funcional. Asimismo creará los Premios Impulsa Marina Alta, para reconocer el emprendimiento y la innovación local y dará luz verde y gestionará el Vivero de Empresas de Creama Calp.

El presupuesto aprobado por los nueve ayuntamientos de la Marina Alta que componen Creama pone el énfasis en la sostenibilidad, la cohesión territorial y el fortalecimiento de los servicios públicos de proximidad.

Área de formación

Creama concentra sus innovaciones para 2026 en otra serie de metas como son la Catalogación de puestos de trabajo y avance hacia una organización interna más moderna y eficiente; la acreditación de competencias laborales y fortalecimiento del sistema de calidad del área de formación; y la optimización del posicionamiento web mediante IA, impulsando una administración digital más accesible.

La junta general celebrada este lunes, bajo la presidencia de Carlos Mª Pastor Ventura, diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calp, con la alcaldesa Ana Sala como anfitriona y con la asistencia del presidente de Creama, alcaldes, concejalas y concejales de los nueve municipios consorciados, así como de la directora territorial de Labora, Cortes Martínez de las Heras.

Calp dio el relevo a Pedreguer que asumirá la capitalidad del desarrollo local en la Marina Alta en 2026, reforzando su papel en la dinamización socioeconómica del territorio y acogiendo los actos representativos del consorcio durante el próximo ejercicio.