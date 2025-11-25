Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira

La mujer estaba realizando unos trabajos verticales con otro compañero cuando se ha precipitado al vacío

Imagen de archivo del helicóptero Alpha 01 de los bomberos de Alicante

Imagen de archivo del helicóptero Alpha 01 de los bomberos de Alicante / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Teulada Moraira

Una agente medioambiental ha fallecido esta mañana en una cala de Moraira (Teulada) al precipitarse desde una altura de entre 40 y 50 metros. Estaba realizando un trabajo en altura (es probable que catalogación de flora) con un compañero. Descendían en rappel una pared vertical. Algo ha fallado y la mujer ha caído al vacío. El trágico accidente laboral ha ocurrido pasadas las 11 horas.

Han acudido los rescatadores del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. Han localizado el cuerpo de la mujer y han auxiliado al otro agente medioambiental. Le han ayudado a terminar el descenso y lo han puesto a salvo.

Dificultades con el viento

Soplaba fuerte viento. De ahí que los rescatadores no pudieran trabajar desde el helicóptero Alpha 01. Las ráfagas le hacían dar bandazos. Han tomado tierra en una base cercana. Han descendido por la pared en la que ha sufrido el accidente la agente medioambiental. Han llegado hasta el cadáver. Han quedado custodiándolo hasta que ha llegado la Guardia Civil.

La zona en la que ha ocurrido el accidente se llama cala del Pessebret. Está entre el Cap d'Or y la Cova de les Sendres, en un tramo litoral muy escarpado y de acantilados.

