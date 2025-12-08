Picaresca en la vivienda: "sisa" 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia
La Policía Nacional arresta al intermediario que, tras vender la casa, solo dio al dueño 22.000 euros de los 201.000 de la operación
Redacción
La vivienda (la falta de vivienda a precios asequibles) es el problema. La vivienda es también el negocio. Y la picaresca va a más. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un intermediario por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida al quedarse con 189.500 euros provenientes de la venta de una vivienda y no dárselos al dueño.
La investigación tuvo su inicio tras la denuncia del propietario. Explicó a los agente que había dado poderes al intermediario para que vendiese su casa. Éste hizo la operación, pero le sisó un "pellizco" (un pellizcazo) al denunciante.
El perjudicado manifestó que, tras estar un tiempo fuera de España, al regresar a Dénia le extrañó que su casa se había vendido y que el vendedor no le había comunicado nada de nada.
Se había gastado el dinero
Al reclamarle el dinero de la venta, el investigado le dio largas. El denunciante insistió e insistió. Lo único que logró fue que el intermediario le transfiriera 22.000 euros. Y la casa la había vendido por 201.000. Y le dijo que no podía darle el dinero que faltaba, dado que esos 189.500 euros se los había gastado en comprar una casa en su país y ahora la estaba reformando.
Los agentes identificaron al investigado, lo localizaron y lo arrestaron por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.
El detenido, de 43 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.
