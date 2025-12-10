De las barricadas a los barracones: un instituto de Calp exige mantener las prefabricadas para evitar el colapso a mitad de curso

Es un poco el mundo al revés. Calp grita "¡queremos barracones!". Hay que ponerlo todo en contexto. En este instituto, el IES Ifach, estudian 1.051 alumnos. Se construyó para 500 estudiantes. Está sobresaturado. La creación del segundo instituto, el IES les Salines (este curso un centro provisional de aulas prefabricadas), ha mitigado un poco la masificación. Pero no será hasta que se inaugure el nuevo instituto definitivo, que ahora se está construyendo, cuando el municipio deje atrás la precariedad de instalaciones educativas (bueno, falta también edificar nuevos colegios). En el IES Ifach, hay diez prefabricadas. Ocho se utilizan como aulas lectivas y las otras dos son aula de música y taller de jardinería de un ciclo de FP. Además, en estas aulas se hacen las simulaciones de los exámenes de la PAU. Desmontarlas ahora, a mitad de curso, supone agravar hasta límites insoportables la masificación y el trastorno enorme de volver a planificar las clases y el curso.

Así las cosas, los alumnos han realizado hoy, a la hora del patio, la primera protesta. Es algo así como de las barricadas a los barracones. Y más cuando están decididos a hacer una sentada pacífica el próximo lunes, el día que la empresa tiene previsto acudir y desmontar y llevarse las prefabricadas, y convencer a los operarios de que, encima, realizar esos trabajos en un día de plena actividad lectiva es un gran error. Las protestas las han convocado la Asociación de Familias del IES Ifach y el Sindicat d'Estudiants, cuyo presidente, Joan Serra, ha advertido que la conselleria de Educación les sorprendió al avisar sin antelación que retiraba los barracones. Asegura que estaba previsto que se mantuvieran hasta final de curso, hasta junio de 2026. "Sabemos que los barracones son un símbolo de la masificación. Pero, en este caso, si se los llevan nos devuelven a la saturación. Lo que reivindicamos es que no las quiten hasta que tengamos garantizadas unas condiciones óptimas y dignas. Desmontarlas a mitad de curso es un trastorno y un perjuicio y perdemos calidad educativa".

La protesta realizada hoy, a la hora del patio; a la izquierda, las aulas prefabricadas / Levante-EMV

Quedarse sin prefabricadas significa renunciar a la biblioteca y a la aula de usos múltiples. Además, hay que reorganizar los horarios y las clases. El centro queda patas arriba. "Perdemos espacios educativos que son ahora mismo imprescindibles", ha indicado Serra, que exige a la conselleria de Educación que los escuche y rectifique. "Han tomado una decisión unilateral. No tienen en cuenta las necesidades educativas de los alumnos".

Sentada pacífica

Las protestas se realizarán todos los días en la hora del patio hasta que el lunes, que es cuando la empresa acudirá a desmantelar las prefabricadas, cambie el formato de la movilización. "Ese día haremos una sentada pacífica. Queremos que vean que nos oponemos a que nos quiten aulas a mitad de curso", ha apuntado el presidente del Sindicat d'Estudiants.

Si el inicio de curso ya tuvo sus complicaciones en Calp (el instituto provisional se acabó a contrarreloj), ahora, a puertas de las fiestas de la Navidad, llega otro conflicto. La comunidad educativa no termina nunca de sacudirse una masificación que es consecuencia de años y años sin construir nuevas infraestructuras educativas. Ahora, por fin, está en obras el segundo instituto. También se está construyendo el nuevo colegio de educación especial Gargasindi. Se avanza. Pero la saturación y precariedad arrastradas tanto tiempo no se superan de un día para otro.