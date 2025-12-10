Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil

Terrible accidente en la AP-7 en el término municipal de Dénia. Hay un fallecido. Es un conductor de 24 años de nacionalidad francesa. Circulaba en dirección a València. Su coche se ha salido de la vía. Era un accidente sin importancia. Pero se ha bajado del vehículo y otro coche lo ha arrollado.

El accidente ha ocurrido sobre las 13 horas en el kilómetro 602 de la AP-7. Han acudido los servicios sanitarios, así como la Guardia Civil de Tráfico. Se han producido grandes retenciones. La Dirección General de Tráfico ha avisado de tráfico lento en todos los carriles de la autovía en el tramo de Dénia a Oliva por un accidente entre los municipios de El Verger y Oliva.