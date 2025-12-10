¿Rotonda o pasarela?: la solución de Calp a la N-332 tras años de riesgo para los peatones

Nueva propuesta para atajar un problema endémico en Calp. El pleno del Ayuntamiento ha acordado solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la construcción de una rotonda en el acceso sur como solución para acabar con el problema histórico de falta de seguridad de los peatones que acceden a la estación de tren.

Con esta decisión, renuncia a la construcción de la pasarela peatonal sobre la N-332, proyecto que el ministerio llegó a adjudicar en 2019 pero que quedó paralizado tras la renuncia de la empresa adjudicataria en 2020.

Desde entonces, el Ayuntamiento calpino ha mantenido varias reuniones con representantes del Ministerio de Fomento con el fin de acelerar un proyecto "muy necesitado y reivindicado" en el municipio, informa en un comunicado.

En la actualidad, los viandantes que acceden a la estación de tren y a diversas urbanizaciones de Oltà han de atravesar la carretera con el consiguiente riesgo que esto supone.

Acceso sur

Finalmente, se ha optado por una actuación que no sólo prioriza la seguridad de los peatones, sino que, al mismo tiempo, pretende mejorar el tráfico rodado en el acceso sur del municipio, según las mismas fuentes.

La propuesta pasa por reconvertir el actual túnel -construido hace más de 40 años- en un paso exclusivo para peatones y bicicletas, garantizando así un itinerario seguro hacia la estación de tren y las urbanizaciones de Oltà.

Paralelamente, se plantea la construcción de la rotonda que ordene y regule la entrada y salida de vehículos en una zona donde la infraestructura existente resulta ya insuficiente para la densidad de tráfico que soporta.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha afirmado que lo más importante es que el ministerio "tiene claro que este acceso necesita una mejora y hay una predisposición a redactarnos el proyecto y que sea una prioridad. Y esto va a salir más pronto de lo que nos pensamos".

Pleno de Calp que ha votado sí al nuevo proyecto / INFORMACIÓN

El concejal de Infraestructuras, Juan Manuel del Pino, considera que este proyecto es "más favorable e importante" para la población que el de la pasarela y ha añadido que en la solicitud al ministerio se recuerda que siguen a su disposición los terrenos que en su día adquirió el Ayuntamiento, un total de 5.176,78 metros cuadrados, para la pasarela y que ahora se podrán utilizar para la construcción de la rotonda.

Coste

El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, por su parte, una indicado que se trata de una "gran noticia, pasaremos de tener un acceso obsoleto y peligroso a obtener una rotonda que eliminará los peligros que existen en la actualidad", todo ello con un coste similar.

El edil de Defendamos Calpe Toni Tur ha coincidido en que el acceso sur de Calp necesita una solución "porque es peligroso y tercermundista ver a la gente cruzar desde la estación a la carretera nacional".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Crespo, ha señalado que esta nueva propuesta de infraestructura es "necesaria y vital y se merece todo el esfuerzo por parte de esta corporación".