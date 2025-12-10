UNED Dénia refuerza el liderazgo femenino en Europa a través del proyecto “Her voice, her power, our future!”

La ciudad letona de Saldus acogió la pasada semana el evento final del proyecto europeo “HER VOICE, HER POWER, OUR FUTURE! Women Leading the Way to Sustainability”, una iniciativa enmarcada en el programa de la Unión Europea CERV-2023 (Citizens–Town). Este proyecto, liderado por la UNED Dénia, ha trabajado durante dos años para fortalecer el papel de las mujeres en la construcción de una Europa más igualitaria, inclusiva y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el encuentro, la directora de UNED Dénia, Raquel Martí, presentó las conclusiones y los principales resultados obtenidos tras este periodo de colaboración internacional entre los países socios del proyecto: Rumanía, Polonia, Francia, Italia, Eslovenia, Letonia y España. Asimismo, Ucrania participó como socio asociado, aportando una perspectiva especialmente significativa dadas las circunstancias que atraviesa el país.

En la conferencia, final se expusieron los avances logrados y su vinculación con el ODS 17, que promueve las alianzas entre instituciones y territorios. El encuentro reunió a autoridades públicas, representantes del sector empresarial y del Tercer Sector, quienes destacaron la importancia de fortalecer los lazos de cooperación para avanzar conjuntamente en la lucha contra la violencia de género, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad.

A lo largo del proyecto, los equipos internacionales han mantenido un intercambio constante de experiencias, buenas prácticas y aprendizajes. El enfoque central ha sido analizar cómo integrar la perspectiva de género en iniciativas locales, políticas públicas y acciones orientadas al desarrollo sostenible, impulsando una participación más equitativa en la vida social, económica y cultural.

Las sesiones de trabajo celebradas en Saldus, organizadas por el equipo anfitrión, profundizaron en la necesidad de generar sinergias capaces de consolidar alianzas sólidas y duraderas entre los países participantes. Este eje de cooperación se considera indispensable para avanzar hacia un modelo de sostenibilidad que incorpore plenamente la igualdad de género.

Las jornadas concluyeron con la conferencia internacional final, en la que UNED Dénia anunció una nueva acción destinada a asegurar la continuidad del proyecto más allá de su cierre formal: la creación de un cortometraje europeo centrado en la voz de las mujeres. Todos los países participantes han sido invitados a sumarse a esta iniciativa, que permitirá mantener viva la red transnacional creada durante el proyecto y reforzar su compromiso común con la igualdad.

Desde la Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 de UNED Dénia, se reafirma el compromiso institucional con la transversalidad de género, la inclusión y la sostenibilidad, tres pilares fundamentales para avanzar hacia un mundo más justo, equitativo y respetuoso con el medio ambiente.