Relevo tranquilo en Gata: Josep Signes deja la Alcaldía y la asume el 20 de diciembre Toni Signes

El relevo tranquilo. Esta legislatura inauguró en la Marina Alta las alternancias asimétricas en las alcaldías. Ya no era lo de los pactos cuyos líderes se repartían la alcaldía dos años y dos años. Los pactos de progreso (PSPV y Compromís) se han hecho más elásticos. Socialistas y valencianistas experimentaron esta fórmula en Gata de Gorgos y Dénia, y la cosa ha ido bien. El primer relevo se producirá en Gata. El segundo será en mayo o junio en Dénia.

El alcalde de Gata durante los últimos seis años y medio, Josep Signes, de Compromís, ya ha presentado su renuncia. El próximo martes tendrá lugar el pleno en el que se dará cuenta de la dimisión a la alcaldía. Seguirá como concejal. Y el 20 de diciembre, que es sábado, será nombrado alcalde Toni Signes, del PSPV. Tiene la responsabilidad de dirigir el ayuntamiento durante el próximo año y medio.

Cuando a principio de legislatura Compromís y PSPV firmaron el pacto, acordaron turnarse en la alcaldía: Josep Signes la ocuparía durante dos años y seis meses. Toni Signes estará un año y seis meses. De alguna forma esa fórmula reflejaba el resultado electoral de cada partido. Y sirvió para desencallar una negociación complicada. Los agoreros que pronosticaban que valencianistas y socialistas seguirían llevándose como el perro y el gato (las relaciones en este municipio han sido, históricamente, tirantes) se equivocaban. El pacto ha funcionado. Si ha habido fricciones, las han resuelto de puertas para adentro.

Josep Signes ha confirmado a Levante-EMV que el relevo se realizará sin ningún problema. "Estaba pactado. Las concejalías quedan igual". Ha afirmado que se siente satisfecho por lo conseguido en estos años en la alcaldía. Ha destacado las obras de reurbanización en el centro urbano. Los peatones han ganado espacio, se han eliminado barreras arquitectónicas y ahora el pueblo, liberado de coches, es más amable. También ha cambiado la percepción. Ahora, cuando el ayuntamiento hace encuestas, ya una mayoría muy notable de los vecinos apuesta por la plataforma única urbana y por ir sacando el tráfico de las calles más céntricas.

Ampliación del instituto y nuevo edificio multiusos

También ha subrayado el impulso que se le ha dado a la ampliación del instituto o al proyecto de edificio multiusos del parque Enric Valor.

El alcalde saliente avanza que todo el gobierno local seguirá reivindicando que el centro de día y de envejecimiento activo que ahora se está construyendo sea de gestión pública. Le exigen a la Generalitat que asuma la gestión y que no lo privatice.