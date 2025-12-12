Benissa Natura y el nuevo lujo de la Costa Blanca Norte

El mercado inmobiliario de lujo en la Costa Blanca Norte está a punto de experimentar una transformación cualitativa. Benissa Natura S.L, mercantil de la promotora líder en desarrollos de resorts exclusivos, Alicante Global Group (AGG), cuenta con el asesoramiento de CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliario para establecer un nuevo estándar del lujo a través del interiorismo de autor en Patmore Resort, un resort cinco estrellas gran lujo ubicado en Benissa.

El área de Design Collective de CBRE está desarrollando un concepto de interiorismo alejado de las tendencias efímeras y apostando por la elegancia atemporal, la calidad y la sostenibilidad. Todo ello desde un enfoque experiencial para crear espacios únicos e inspiradores sin perder de vista la funcionalidad. CBRE participa en el proyecto de diseño interior de todas las áreas del hotel, dando servicios desde el concept visión y experiencia de usuario, hasta la supervisión y ejecución final de cada detalle.

Este nuevo concepto marca un punto de inflexión en la región, tradicionalmente conocida por su belleza natural. Ahora se posiciona a la vanguardia del diseño y la exclusividad, buscando atraer a público de alto poder adquisitivo y elevar el perfil de la Costa Blanca Norte como un destino de referencia mundial para el lujo hotelero. La sinergia de la experiencia local y la visión global promete un resultado que marcará un antes y un después en este sector.

El valor añadido de una perspectiva global

El área de Design Collective de CBRE tiene en su cartera de clientes a las grandes marcas hoteleras internacionales del sector de lujo. Esta experiencia global se complementa con reconocimientos recientes como los Best of Year de Interior Design tanto en 2023 como en 2024.

Los proyectos de Alicante Global Group (AGG) ofrecen una experiencia integral que comienza en la concepción del espacio. / INFORMACIÓN

La extensa trayectoria de CBRE le permite aportar no solo criterios estéticos, sino también una profunda comprensión de los requisitos técnicos, funcionales y normativos que exige el segmento gran lujo actual, especialmente en aspectos como la eficiencia energética, la selección de proveedores internacionales y la integración de sistemas domóticos de última generación.

Hacia un estándar mediterráneo contemporáneo

El concepto de interiorismo que está desarrollando el área de Design Collective de CBRE para Patmore Resort se inspira en la tradición constructiva mediterránea —materiales nobles como piedra natural de la zona, madera certificada, tejidos naturales— pero los reinterpreta con un lenguaje actual, minimalista y cálido.

La paleta cromática se basa en tonos tierra, blancos rotos y azules profundos, buscando una continuidad visual entre interior y exterior. La sostenibilidad forma parte del núcleo del proyecto: todos los materiales cumplen estándares de bajo impacto ambiental.

La visión: más allá de la ubicación

El lujo no es solo una ubicación privilegiada o unas vistas impresionantes; es una experiencia integral que comienza en la concepción del espacio. AGG entiende esta filosofía a la perfección. Sus proyectos en Benissa buscan la fusión entre la arquitectura de vanguardia y el entornomediterráneo, ofreciendo enclaves únicos.

La clave de esta evolución reside en el interiorismo. "Nuestro objetivo es crear espacios que cuenten una historia, que reflejen la personalidad y el estilo de una zona tan especial como es el litoral mediterráneo", explica un portavoz de Alicante Global Group.