Primeras incidencias

Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia

La policía ha cortado siete carreteras y pide evitar la vía que une Pego con el Verger

El tramo de carretera cortada entre Pego y el Verger

El tramo de carretera cortada entre Pego y el Verger / A. Padilla

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pese a que lo peor del temporal se espera a partir del mediodía, en la Marina Alta ya se han comenzado a registrar las primeras inundaciones. Dénia registra las primeras inundaciones y ya tiene siete viales cerrados al tráfico debido a las intensas lluvias que han caído durante la madrugada y las primeras horas del día. A las 9.25 horas se había inundado la zona del camino del cementerio, a la altura de Clínica la Glorieta, y el área de la avenida de València, a la altura de la gasolinera.

La Policía Local ha tenido que cortar varias vías al tráfico por acumulación de agua:

  • Camí fondo
  • Barranc Alberca
  • Camí Gandia (a la altura de la carretera Alcalalí-Sant Pere)
  • Marineta Casiana
  • Camí la Bota
  • Camí Llavador
El tramo de carretera entre Pego y el Verger

El tramo de carretera entre Pego y el Verger / A. Padilla

Muy cerca de Dénia, otro de los puntos más críticos ahora mismo es la carretera que une El Verger con Pego. La lluvia ha formado balsas que la hacen prácticamente intransitable. La Policía Local de Pego pide evitar este punto y buscar vías alternativas en caso de necesitarlo.

