El Hospital de Dénia, condenado a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que se le amputó una pierna por un retraso diagnóstico

Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha condenado a la aseguradora del Hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente por un error y retraso en el diagnóstico de una isquemia arterial que desembocó en la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla, una intervención que, según recoge la sentencia, podría haberse evitado con la realización de una simple ecografía Doppler.

La resolución judicial, dictada el 17 de noviembre de 2025, estima parcialmente la demanda interpuesta por un paciente de 63 años y ha sido tramitada por los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, de los Servicios Jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, especializados en Derecho Sanitario.

Un diagnóstico erróneo en urgencias

Los hechos se remontan al 6 de marzo de 2023, cuando el paciente acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de Dénia por un intenso dolor en el antepié derecho, que empeoraba rápidamente. Pese a la gravedad del cuadro clínico, únicamente se le practicó una analítica y fue dado de alta con un diagnóstico erróneo de trombosis venosa profunda, sin realizarle una ecografía Doppler, prueba clave para confirmar la causa del dolor.

Horas más tarde, ante el dolor insoportable, el paciente regresó al hospital. En esta segunda visita sí se le practicaron las pruebas adecuadas, detectándose un aneurisma de la arteria poplítea y una isquemia arterial avanzada. Para entonces, el tiempo transcurrido hacía ya imposible la revascularización del miembro, por lo que los facultativos se vieron obligados a proceder a la amputación.

La sentencia: una prueba sencilla que nunca se realizó

La sentencia es contundente al señalar que el paciente fue “prejuzgado como portador de una trombosis venosa profunda” basándose en un dímero D extremadamente elevado (30.363 ng/mL, frente a valores normales inferiores a 500), sin tener en cuenta que la clínica no era compatible con ese diagnóstico y que existían signos claros de afectación arterial, como la disminución de pulsos y la frialdad en la pierna.

El juzgado subraya que la realización inmediata de una ecografía Doppler, arterial o venosa, habría permitido un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, evitando el fatal desenlace. Sin embargo, la prueba no se realizó porque el hospital no disponía de servicio de ecografía después del mediodía, tal y como reconoce el propio jefe del servicio de urgencias en un informe incorporado al procedimiento.

Una circunstancia especialmente grave si se tiene en cuenta que el paciente acudió al hospital por la mañana, pero permaneció siete horas esperando atención, de modo que cuando fue valorado ya era por la tarde y el centro carecía de los medios necesarios.

Una indemnización limitada por el baremo

El fallo condena a la aseguradora del Hospital de Dénia a abonar 389.011 euros de principal, más 94.000 euros en concepto de intereses conforme al artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. La cantidad reconocida incluye la compensación por las graves secuelas sufridas, aunque el juzgado solo ha admitido el coste de una prótesis estándar, aplicando el baremo de accidentes de tráfico.

La defensa solicitaba una indemnización mayor que permitiera al afectado acceder a una prótesis biomecánica avanzada, más acorde con su vida previa a la amputación. Sin embargo, la prótesis reconocida judicialmente presenta importantes limitaciones, ya que no permite entrar en el agua ni es compatible con la arena de la playa, algo especialmente relevante en una provincia como Alicante.

Una vida marcada por la negligencia

La sentencia pone de relieve las graves consecuencias personales y vitales que esta negligencia médica ha tenido para el paciente, cuya vida se ha visto profundamente afectada por una amputación que, según coinciden los peritos, se habría podido evitar con una atención adecuada y a tiempo.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de los servicios de urgencias, en la disponibilidad de medios diagnósticos esenciales y en el riesgo que asumen los pacientes cuando la atención sanitaria depende de la hora del día a la que acuden a un hospital.