Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérez Llorca Club INFORMACIÓNMillones en la provinciaLotería EldaTercer Premio AlicanteSorteo TorreviejaLotería OrihuelaPremio AlcoySorteo en directoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

"Es un premio supersocial, está muy repartido. Somos cien músicos y trescientos socios", destaca el presidente de la agrupación

La administración El Fortí de Moraira, de la familia Caselles, reparte más de 21 millones de euros: "Lo importante es que ha llegado a mucha gente; una banda de musica es la institución más importante de un pueblo"

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

Alex Domínguez

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Sonó la flauta (la suerte) y sonó toda la banda de música. "Es un premio supersocial", ha destacado el presidente de la Agrupació Musical Cultural de Teulada, Héctor Andrés. "Estoy en una nube. Es un premio que llega a muchísimas familias. Somos un centenar de músicos y unos trescientos socios. Y hemos venido a celebrarlo a lo grande". Los músicos han cogido sus instrumentos y han acudido a la administración El Fortí de Moraira, de la familia Caselles y fundada en 1987. La administración ha repartido 21.180.000 euros del cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25508. Cada décimo se lleva 20.000 euros. La banda es fija de este número. Ha vendido 850 décimos. Ha repartido 17 millones de euros. La sinfonía de la suerte.

La administración número 1 de Moraira, "El Fortí", reparte 21 millones de euros del cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración número 1 de Moraira, "El Fortí", reparte 21 millones de euros del cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración número 1 de Moraira, "El Fortí", reparte 21 millones de euros del cuarto premio de la lotería de Navidad / Alfons Padilla

"Una banda de música es la institución más importante de un pueblo", ha destacado Mila Caselles, de la administración el Fortí. "Visca la banda! Y que no pare la música", ha proclamado el presidente. Y la música ha sonado mientras Mila, Rosana y Enrique, los hermanos de esta administración, descorchaban botellas de champán. Y se han acercado otros vecinos agraciados, como Isa, que tiene un restaurante, y que ha afirmado que los 20.000 euros le vienen de fábula. Mientras, Sonia, que es de Benissa y que le compra el número de la banda de Teulada todos los años a una compañera de trabajo, ha ido a la administración a jugar un Euromillones, convencida de que la Lotería de Navidad le había sido esquiva. Pero allí mismo ha visto la fiesta, el bullicio, y ha preguntado. "Y he empezado a temblar. Pero si ese décimo también lo llevo yo. Pues no sé que haré. La cuesta de enero será menos cuesta y este año, en lugar de langostinos, pues igual compramos gamba roja".

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad / Europa Press

Una serie, 200.000 euros, de este número se ha ido a Pedreguer. Enrique Caselles ha indicado que clientes fijos de Madrid y de León también llevaban el décimo. La administración está en el "rovellet" de la turística Moraira.

El alcalde, Raúl Llobell, también ha acudido a felicitar a los vecinos. Él no llevaba el décimo.

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones

Así celebra la banda de música de Teulada el premiazo de 17 millones / Alfons Padilla

"Es muy emocionante. Llevamos la banda en el corazón. Este premio también demuestra que es una entidad muy social, muy arraigada. La música es lo más grande", ha exclamado Héctor Andrés.

Lotería de Navidad en Alicante 2025

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de la Lotería de Navidad de Alicante 2025:

La banda: cultura, "germanor" y una gran familia

"Sí, que vienen los músicos", ha anunciado Rosana Caselles, quien se abrazaba con todos los premiados que llegaban a la administración. Se ha montado una buena. Música y más música. Fiesta y saltos de alegría. Este premio ha llegado con la mejor música, la de la banda. "Nos hace superfelices. Hace dos años dimos un segundo premio, pero no es lo mismo. Hemos vendido 1.100 décimos, lo que equivale a más de 21 millones de euros. Y lo que más nos satisface es que le toque a la banda, a músicos veteranos, a músicos jóvenes, a todas estas familias", ha expresado Mila Caselles. "No hay una asociación que represente más a un pueblo que su banda de música. Es cultura, germanor y una gran familia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
  2. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  3. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  4. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  5. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  6. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  7. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  8. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad

Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025

La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025

Canibalismo por amor en Pedreguer: así es la nueva exposición del MARQ de Alicante

Canibalismo por amor en Pedreguer: así es la nueva exposición del MARQ de Alicante

Lotería de Navidad: las administraciones de la provincia de Alicante que más suerte han repartido en el sorteo

Lotería de Navidad: las administraciones de la provincia de Alicante que más suerte han repartido en el sorteo

El 25508, el segundo cuarto premio, deja una lluvia de 22 millones de euros en Moraira, Benidorm y Pedreguer

El 25508, el segundo cuarto premio, deja una lluvia de 22 millones de euros en Moraira, Benidorm y Pedreguer

Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
Tracking Pixel Contents