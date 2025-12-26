La imagen del temporal en Xàbia: el mar se ensaña con el velero encallado y asoma el arcoíris

Casi parece una alucinación. Pero es real. Y tan real. El arcoíris enmarca el cabo de Sant Antoni y el velero. Su curvatura armoniza con la inclinación del gran mástil. Sí, quizá en la imagen hay un rastro lisérgico, de alucinación. Y tampoco desentona: la embarcación fue narcovelero y transportaba varias toneladas de hachís. La decomisaron y salió a subasta. Su nuevo propietario navegó poco. A finales de julio encalló en el Primer Muntanyar de Xàbia. Ahí sigue.

Y hoy el temporal se ha ensañado con este velero de procelosa historia. Las olas lo balancean. Se escuchan crujidos. Es evidente que el mar hace labor de zapa.

La embarcación aguanta, de momento, de una pieza. El temporal ha esparcido los materiales que estaban utilizando los operarios que hace algo más de un mes iniciaron los trabajos para reflotarla.

Al velero le darán las uvas

Esta embarcación de 19 metros de eslora resiste el embate de las olas. Resiste inclinada, en la posición en la que quedó cuando embarrancó. Y, al fondo, asoma el arcoíris. Cuando amaine el temporal, será el momento de revisar los daños que ha sufrido el ya muy baqueteado velero. Al "Bau bau", que así se llama, le darán las uvas en el Primer Muntanyar.