La playa de la Fossa de Calp tendrá retén policial
Permitirá reforzar la seguridad de los bañistas y turistas
Teresa Andreu
Calp se lleva a su policía local a la playa. No, no son vacaciones. Irán a dar el callo. El ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para instalar un retén policial en la plaza del Mediterráneo, en la playa de la Fossa. El objetivo es reforzar la seguridad. Los turistas y bañistas tendrán a la policía ahí mismo.
Está previsto que el retén empiece a funcionar en Sant Josep, en el puente de Fallas. Es un módulo de 15 metros cuadrados. Funcionará como punto estratégico de vigilancia y atención al ciudadano. La playa de la Fossa registra en Semana Santa, verano y en los puentes festivos una elevada afluencia. También es una zona donde ya viven muchos vecinos durante todo el año.
Oficina de denuncias y de objetos perdidos
El retén hará que los turistas se sientan más seguros. Allí podrán presentar denuncias. También será oficina de objetos perdidos. La presencia policial también disuadirá a los incívicos y ayudará a mejorar la convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad