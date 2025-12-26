Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescate en pleno temporal: salvan en Xàbia a un surfista con principio de ahogamiento e hipotermia

El joven ha tragado mucha agua y, en principio, está fuera de peligro y no se teme por su vida

Los sanitarios y los agentes llevan en camilla al surfista accidentado

Los sanitarios y los agentes llevan en camilla al surfista accidentado / Levante-EMV

Alfons Padilla

Un surfista de unos 30 años ha estado este mediodía a punto de ahogarse en el Primer Muntanyar de Xàbia. El temporal anima a estos deportistas a acudir a este litoral, donde las olas cogen bastante altura y rompen de forma bastante limpia. Los surfistas se divierten de lo lindo. Pero hoy la cosa se ha torcido. Uno de estos surfistas, zarandeado por las fuertes olas, ha tragado mucha agua y ha sufrido un principio de ahogamiento. Ha quedado a merced del oleaje. También sufría hiportermia.

No ha trascendido si han sido sus compañeros quienes lo han sacado del agua. Eso sí, en la orilla estaban agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y sanitarios del Soporte Vital Básico. Han reanimado al surfista. Lo han evacuado en camilla. Lo han llevado a la ambulancia de SVB. Estaban a la espera de que acudiese un equipo médico del SAMU.

Los sanitarios han estabilizado al joven y han esperado a que llegara un equipo médico del SAMU

Los sanitarios han estabilizado al joven y han esperado a que llegara un equipo médico del SAMU / Levante-EMV

Trasladado al hospital de Dénia

Las fuentes consultadas han señalado que el joven está consciente y fuera de peligro. No obstante, el SAMU lo trasladará al hospital de Dénia. Ha tragado mucha agua y necesitará recuperarse y permanecer en observación.

Rescate en pleno temporal: salvan en Xàbia a un surfista con principio de ahogamiento e hipotermia

