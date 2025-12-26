Voladuras y una obra bloqueada: el Camí del Xap, esencial para vertebrar el interior de la Marina Alta, sigue cerrado por el derrumbe de 2022

Una obra complicadísima. Ni con voladuras controladas se ha conseguido, de momento, despejar el camino. El Camí del Xap, que conecta (o conectaba) la Vall de Gallinera con la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà y es esencial para vertebrar el interior de la Marina Alta, sigue cerrado. Las lluvias torrenciales de la primavera de 2022 provocaron un colosal derrumbe. Un tramo de este zigzagueante vial quedó sepultado. Impresiona el gran volumen de rocas y tierra que se vino encima del camino. Ya costó un mundo iniciar los trabajos para reabrirlo. En julio de 2024 se iniciaron las voladuras. La magnitud del derrumbe obligó a emplear explosivos.

El derumbe sepultó un tramo del Camí del Xap / Levante-EMV

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera ha recordado ahora que estas obras, cuyo coste sobrepasa los 600.000 euros, las lleva a cabo la Diputación de Alicante. La obra ha estado parada. Ha tropezado con problemas económicos y burocráticos. La diputación parece que la ha logrado desatascar. De hecho, el consistorio ha anunciado que, tras la Navidad, se retomarán estos complejos trabajos.

El camino comienza en Benialí (uno de los núcleos de la Vall de Gallinera). Tiene una fuerte pendiente. Llevaba hasta el mirador del Xap, desde donde se domina la agreste geografía del interior de la comarca. Luego se podía seguir hacia l'Almiserà de Pego o hacia la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà. Los caminos rurales vertebran los núcleos urbanos de estas montañas.

Lluvias torrenciales e incendios

El vial ya estaba bloqueado por el gran derrumbe cuando en agosto de 2022 el incendio que se inició por un rayo en la Vall d'Ebo terminó devastando 12.150 hectáreas del interior de la Marina Alta y del Comtat. El incendio confirmó que estos caminos son fundamentales para facilitar vías de evacuación y accesos a los servicios de extinción y de emergencias.

Derrumbes por las lluvias e incendios terribles: la comarca se enfrenta a grandes catástrofes. Y luego está, claro, la despoblación que sufre el interior. El aislamiento y la falta de conexión directa entre los pueblos no ayudan a que las familias den el paso de vivir en estos tranquilos y bellos pueblos.