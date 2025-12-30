Los bomberos rescatan a tres mujeres perdidas en el Montgó

Tres mujeres, dos de 27 años y una de 36 han sido rescatadas este martes, 30 de diciembre, de la montaña del Montgó por un equipo de bomberos después de recibir una señal de alarma en el 112 a las 15:57 de la tarde. Las tres jóvenes estaban extenuadas después de haberse perdido en las inmediaciones del parque natural.

El personal del Grupo de Rescate de Bomberos ha utilizado un helicóptero Alpha 1 debido a la complicada senda que hacía muy difícil acceder a pie hasta el lugar donde se encontraban las senderistas.

El equipo de rescate ha subido una a una con la grúa a las mujeres hasta el helicóptero desde donde han sido trasladadas hasta el parque de bomberos de Dénia donde no ha sido necesaria la asistencia médica al no tener herida alguna. La intervención se ha dado por finalizada a las 17:50 horas.