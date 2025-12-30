Los bomberos rescatan a tres mujeres perdidas en el Montgó
El equipo de auxilio utiliza un helicóptero, dado el difícil acceso por tierra
Tres mujeres, dos de 27 años y una de 36 han sido rescatadas este martes, 30 de diciembre, de la montaña del Montgó por un equipo de bomberos después de recibir una señal de alarma en el 112 a las 15:57 de la tarde. Las tres jóvenes estaban extenuadas después de haberse perdido en las inmediaciones del parque natural.
El personal del Grupo de Rescate de Bomberos ha utilizado un helicóptero Alpha 1 debido a la complicada senda que hacía muy difícil acceder a pie hasta el lugar donde se encontraban las senderistas.
El equipo de rescate ha subido una a una con la grúa a las mujeres hasta el helicóptero desde donde han sido trasladadas hasta el parque de bomberos de Dénia donde no ha sido necesaria la asistencia médica al no tener herida alguna. La intervención se ha dado por finalizada a las 17:50 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad