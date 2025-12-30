¿Por qué interesará a los amantes de la música visitar Calp en 2026?

Si la Gala de la Ópera ha clausurado el año con excelente música, la Concejalía de Cultura de Calp no quiere echar freno y anuncia un 2026 con propuestas a la altura de lo mejor en diversos géneros como la lírica, el jazz o ya en el campo de la escena, con la vanguardia como premisa. Una programación que impondrá un nuevo sello con el festival de jazz y blues, así que nada que perderse el próximo año en el municipio.

Cultura ha adelantado que la calificación del programa se sostiene en la “excelencia y la diversidad” con la intención de ser referente cultural en la provincia de Alicante.

Para liderar ese puesto la planificación es combinar grandes figuras internacionales y artes escénicas de vanguardia.

Música clásica

Por estilos, la música clásica será el eje vertebrador del nuevo año. El Calp Piano Festival se consolida en el panorama internacional con la participación de cuatro solistas de primer nivel: el francés Jean-Paul Gasparian, los chinos Congyu Wang y Zee Zee, y el húngaro István Székely.

A este despliegue se sumarán actuaciones de prestigio como las del grupo de saxofones Elysia Quartet junto al maestro belga Simon Diricq, la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, el dúo de pianos a cargo de Rosa Blanco y Javier Otero y otros espectáculos con la ópera y la zarzuela como protagonistas.

Además, gracias a un acuerdo de retransmisión, los ciudadanos podrán disfrutar gratuitamente cada mes de las óperas y ballets de The Royal Ballet and Opera de Londres en directo. Operas como La Traviata, de Verdi; Siegfried, de Wagner; o La Flauta Mágica, de Mozart, podrán disfrutarse en el Auditorio de la Casa de Cultura de Calp.

Festival de Jazz&Blues

En otro corte musical, una de las grandes novedades de 2026 es la creación del Festival de Jazz & Blues, que nace con el objetivo de atraer a los amantes del género mediante tres citas ineludibles: el grupo Almaens Jazz, el británico Big Joe y el virtuoso guitarrista de Chicago, Toronzo Cannon.

Y aquí se añade otra visión musical con el concierto Made In Spain IV, enmarcado en el Festival Sonafilm, que seguirá siendo el referente nacional de la música de cine compuesta por autores españoles.

Violinista Paco Montalvo

La programación musical también incluye al artista de moda que está revolucionando el mundo de la música, el violinista Paco Montalvo, cuya gira internacional hará parada en el municipio. "Es un orgullo haber incluido a Calp en su programa de conciertos, al lado de ciudades como Milán, Paris o Nueva York", señala el concejal de Cultura, Guillermo Sendra.

Teatro

El teatro también experimentará un salto cualitativo con obras que actualmente triunfan en la escena nacional, tales como "No me toques el cuento", "Medea", "La casa de Bernarda Alba", "Ya me has tocado el cuento", o el humor de "Corta el cable rojo". El cartel se completa con figuras de la talla de Goyo Jiménez y Rafa Maza, quien regresará a Calp con su popular personaje "Fabiolo".

Finalmente, la Casa de Cultura ha confirmado que el teatro infantil ganará peso este año, asegurando una oferta accesible para los más pequeños.