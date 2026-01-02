Traficaban con droga entre la Marina Alta y la Safor
La Policía Nacional detiene a una pareja y se incauta de dinero, droga, teléfonos y dos vehículos
Levante-EMV
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la comarca de la Marina Alta y han detenido a una pareja, un hombre y una mujer, de 32 y 30 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, quienes se dedicaban a suministrar cocaína por diferentes localidades de la comarca de la Safor.
En esa operación se han intervenido 8.390 euros en efectivo, 640,8 gramos de cocaína, 403,6 gramos de sustancia de corte, así como diversos útiles para su manipulación.
Las investigaciones fueron asumidas por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Gandia, tras tener conocimiento los agentes de que una pareja asentada en un municipio de la Marina se estaría dedicando de manera conjunta y coordinada a la adquisición y posterior venta de cocaína.
Una vez se llevaron a cabo las primeras pesquisas, se pudo constatar que la labor única y diaria de los investigados consistía en la distribución de sustancias estupefacientes tras acordar previamente los encuentros con los compradores en diferentes localidades de la Safor. La investigación culminó la pasada semana con una entrada y registro en una vivienda y un trastero, empleado este para la comisión de actividades ilícitas.
En el lugar, los agentes incautaron el dinero y la droga, así como, tres teléfonos móviles y dos vehículos. Por tales hechos, se detuvo a dos personas, una pareja de hombre y mujer, como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, pasando a disposición de la autoridad judicial.
La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar la venta de droga al menudeo. Cualquier persona puede trasladar información de forma anónima a través del correo electrónico antidroga@policia.es.
