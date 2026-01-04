Turismo de España se "desorienta" y ubica una playa de Bali en un pueblo de Alicante

Que la Comunitat Valenciana es un destino que ofrece paisajes y playas que nada tienen que envidiar a los exóticos arenales asiáticos es una realidad. Tanto es así que en alguna ocasión más de uno se ha podido confundir y llegar a sentir que se encuentra en una playa paradisíaca de cualquier isla de Indonesia mientras disfruta de una jornada veraniega en algún punto del litoral valenciano. Algo así es lo que le ha ocurrido a la persona que gestiona la cuenta oficial en redes sociales del portal oficial de turismo de España.

En una publicación compartida a través del perfil oficial en Instagram, la agencia de turismo nacional ha compartido una publicación en la que pretendía promocionar un conocido pueblo alicantino costero presumiendo de las increíbles playas que ofrece a sus visitantes. "¿Depresión estacional? No la conozco. El invierno en Dénia es diferente. Envíale esto a alguien que esté helado ahora mismo", rezaba el mensaje publicado en la cuenta de esta popular red social en la que acumula más de un millón de seguidores.

Publicación eliminada en el perfil de turismo de España en la que ubicaba una playa de Bali en Dénia. / A. Pérez

Spoiler: no está en España

¿Y cuál es el problema? Pues que el arenal que la cuenta del portal de turismo ubicaba en Dénia no corresponde a ninguna playa del litoral alicantino, sino que en realidad se encuentra a miles de kilómetros de distancia. En concreto, se trata de la playa Diamond Beach, uno de los arenales más visitados por los turistas que viajan a Indonesia, ubicado en la isla de Nusa Penida, al sureste de Bali.

La polémica no tardó en llegar y en pocos minutos varios usuarios compartieron mensajes afeando este fallo garrafal, mientras que otros usuarios optaban por hacer uso del sarcasmo. La publicación ya ha sido eliminada, aunque durante las horas que estuvo compartida se llegaron a acumular miles de reproducciones y más de un millar de likes.

La causa de la confusión

Aunque por el momento el portal de turismo de España no se ha pronunciado al respecto, todo apunta a que el fallo podría haber estado causado por una mala jugada de una usuaria de TikTok, autora del vídeo, que lo compartió en sus redes sociales asegurando que se trataba de Dénia.

En esta publicación, compartida en septiembre de 2024 y que acumula desde entonces más de 10.000 likes, muchos usuarios ya alertaban de la verdadera ubicación de la playa.

Algo que, al parecer, no comprobaron los gestores del perfil oficial de la agencia de turismo nacional, quienes, sin verificar la veracidad del contenido, lo compartieron en sus redes sociales mencionando a la usuaria que lo había grabado. Una inocentada que no ha pasado desapercibida y que ha dejado en evidencia al portal oficial de turismo de España.