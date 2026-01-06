Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia

Ha vuelto a ocurrir. El agua residual mana a borbollones por una boca de alcantarilla que está en el cauce del río Gorgos en Xàbia. Pasa cuando llueve con intensidad y el río baja crecido. La tapa de alcantarilla cierra mal. Se detecta el problema. Se ajusta la barra de metal que impide que la tapa tembletee y el agua se escape. Pero luego el cierre vuelve a desajustarse. Hay que estar encima (o debajo, que este problema es subterráneo) de la red de saneamiento.

Que el líquido que brota es el de los albañales resulta evidente. Da en la nariz. El olor delata que el agua es negra negrísima. Estos vertidos contaminan este tramo del río Gorgos (está junto al puente de la carretera del Pla). El caudal arrastra el agua residual. Y queda claro por qué basura como la de las toallitas húmedas que se arrojan al retrete (mal hecho) acaba en el mar.

Xàbia no deja atrás estos episodios de contaminación. Son recurrentes. Es una asignatura pendiente que la empresa municipal Amjasa recupere todo el ciclo del agua.

El tramo del río Gorgos donde se dan los vertidos / Levante-EMV

Fallos en la red de saneamiento

Por esta misma boca de alcantarilla ha salido agua residual en otros momentos de lluvias intensas en los que el río bajaba con caudal. El agua de lluvia satura las alcantarillas. Las tapas no están bien fijadas. Sale mezclada el agua negra y la de lluvia. La red de saneamiento de Xàbia hace agua y hace aguas. Está mal dimensionada. Es un error tremendo que las alcantarillas vayan por el cauce del río.

El hedor impregna durante días este tramo del río. El agua residual llega al mar.