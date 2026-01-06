Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión El CampelloEl Niño AlicanteCrimen machistaIntento asesinatoGélido Día de ReyesNiño IndonesiaDirecto: EEUU ataca Venezuela
instagramlinkedin

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta: un motorista de Xàbia de 64 años está muy grave

El hombre se estrelló la mañana de Año Nuevo y tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado

Los bomberos pidieron prudencia tras acudir el fin de semana a tres graves accidentes, el más aparatoso el de la colisión de un coche y un autobús en Benissa

El helicóptero medicalizado trasladó al motorista que se accidentó el 1 de enero

El helicóptero medicalizado trasladó al motorista que se accidentó el 1 de enero / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta. Los bomberos del Consorcio de Alicante pidieron en sus redes prudencia en el final de las vacaciones de Navidad tras acudir este pasado fin de semana a tres graves accidentes de tráfico, dos de ellos ocurridos en la N-332. El más aparatoso fue el que se produjo el sábado, a primera hora, al colisionar un coche y un autobús en el kilómetro 174 de la N-332, en el término municipal de Benissa. El choque fue tremendo. Dos personas resultaron heridas de consideración, un hombre de 31 años y una chica de 23. Las intensas lluvias de estos últimos días agravaron el riesgo en las carreteras.

Los daños que el choque en la N-332 en Benissa con un coche dejó en un autobús

Los daños que el choque en la N-332 en Benissa con un coche dejó en un autobús / Consorcio de Bomberos de Alicante

No obstante, el accidente más grave tuvo lugar la mañana del 1 de enero en la carretera de les Cansalades de Xàbia. Un motorista de 64 años se salió de la vía y resultó herido de extrema gravedad. El accidente ocurrió sobre las 11 de la mañana. Acudieron la Policía Local, la Guardia Civil y un equipo médico del SAMU, que reclamó el helicóptero medicalizado dado que el motorista sufría lesiones críticas. El helicóptero trasladó al herido, que es vecino de Xàbia, al hospital general de Alicante, donde permanece ingresado en la UCI.

El coche que colisionó con el autobús en Benissa

El coche que colisionó con el autobús en Benissa / Consorcio de Bomberos de Alicante

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
  2. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  3. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  4. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  5. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  6. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  7. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  8. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad

El fiscal pide cinco años de cárcel al patrón de una patera interceptada en Alicante con 17 inmigrantes

El fiscal pide cinco años de cárcel al patrón de una patera interceptada en Alicante con 17 inmigrantes

Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados

Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados

El Coll de Rates pone una pica en Flandes: una cima de la Marina convertida en hito del ciclismo internacional

El Coll de Rates pone una pica en Flandes: una cima de la Marina convertida en hito del ciclismo internacional

Valla y cemento: nuevo cerrojazo en el litoral del Portitxol de Xàbia

Valla y cemento: nuevo cerrojazo en el litoral del Portitxol de Xàbia

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta: un motorista de Xàbia de 64 años está muy grave

Negro inicio de año en las carreteras de la Marina Alta: un motorista de Xàbia de 64 años está muy grave

Esperas de más de 90 horas en el hospital de La Vila para subir a planta por falta de camas

Esperas de más de 90 horas en el hospital de La Vila para subir a planta por falta de camas

Las Cabalgatas aplazadas en la provincia de Alicante que se celebran hoy

Las Cabalgatas aplazadas en la provincia de Alicante que se celebran hoy

Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta

Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
Tracking Pixel Contents