De Calp a la Royal Opera House de Londres sin coger el avión ni vestirse de gala

De la playa a uno de los grandes templos de la ópera. El mundo es un pañuelo. La Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà de Calp ofrecerá esta temporada ópera y ballet en directo desde la Royal Opera House de Londres gracias a un acuerdo del ayuntamiento con The Royal Ballet and Opera. El consistorio retransmitirá gratuitamente cinco producciones de la prestigiosa institución británica, acercando al municipio algunas de las grandes citas internacionales de las artes escénicas.

Esta iniciativa hace de la Casa de Cultura de Calp un espacio pionero en la provincia en ofrecer espectáculos de primer nivel mundial en tiempo real y con acceso totalmente gratuito para el público. El objetivo municipal es que los vecinos y vecinas de Calp puedan disfrutar de una experiencia artística equiparable a la que se vive en el escenario de Covent Garden sin necesidad de desplazarse al extranjero.

La programación acordada incluye dos ballets y tres óperas pertenecientes a la actual temporada londinense. En el apartado de ballet, se proyectará la innovadora pieza “Woolf Works”, inspirada en la obra de la escritora Virginia Woolf, así como el clásico romántico “Giselle”, uno de los títulos de referencia del repertorio internacional. En cuanto a la ópera, la cartelera prevista reúne tres obras maestras: “La Traviata” de Giuseppe Verdi, “Siegfried” —parte de la tetralogía de “El anillo del Nibelungo” de Richard Wagner— y “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart.

Los melómanos de Calp, de enhorabuena

Desde el Ayuntamiento de Calp se confía en que esta nueva oferta sea acogida con entusiasmo por el público habitual de música clásica y lírica, y que al mismo tiempo contribuya a atraer a nuevos espectadores, gracias a la espectacularidad de las retransmisiones en alta definición y al carácter único de poder seguir en directo producciones de la Royal Opera House.

Las sesiones serán de acceso libre hasta completar aforo. Para consultar las fechas y horarios de cada función, las personas interesadas podrán dirigirse a la propia Casa de Cultura o consultar la cartelera en la página web y en los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Calp.