Hasta 2053: El Consell le da 22 años más de concesión al club náutico de Xàbia y le permite construir un nuevo pantalán
La primera concesión se dio en 1981 y ya se prorrogó en 2021; la aprobada ahora empezará a contar desde 2031
La entidad se compromete a cambio a construir en el dominio portuario un aparcamiento en altura de más de cien plazas que, eso sí, estará en el ámbito del bien de relevancia local del almacén de torpedos de la Guerra Civil
Se amplía la superficie del náutico: ahora será de 7.386 metros cuadrados en tierra y de 32.974 m2 de lámina de agua
Concesión hasta 2053. El club náutico de Xàbia tiene amarres para rato. El Consell le ha ampliado la concesión por 27 años más. En realidad, le da 22 años más, ya que la actual concesión está vigente hasta 2031.
La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha otorgado al club náutico xabienc una nueva prórroga de la concesión para la construcción y explotación de una zona náutico-deportiva en el puerto local. El acuerdo conlleva el compromiso de ejecutar un proyecto de obras valorado en más de cinco millones de euros, destinado a la mejora y modernización de las instalaciones. Lo más destacado de esas obras es la construcción de un aparcamiento en altura en el dominio público portuario. Está en un terreno que ya se usa como aparcamiento (situado bajo la Caleta del Port y bajo Villa Consuelo, un chalé histórico). En el talud se halla el almacén de torpedos construido en la Guerra Civil. Está declarado Bien de Relevancia Local.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha destacado la apuesta de la Generalitat “por la dinamización de los puertos de la Comunitat Valenciana a partir de la colaboración público-privada, y un ejemplo lo tenemos en el club náutico de Xàbia”.
Esta concesión, inicialmente otorgada en 1981 y ya prorrogada en 2021, se amplía ahora por un plazo adicional de 22 años (en total, contando desde ahora, son 27 años), que se extenderá desde el 9 de junio de 2031 hasta el 8 de junio de 2053, dentro del límite máximo legal de 75 años.
Más superficie de concesión
La prórroga incorpora además una ampliación de la superficie concesional, que pasa a incluir un total de 7.386 metros cuadrados de superficie terrestre y 32.974 metros cuadrados de superficie de agua. Las nuevas superficies quedan integradas en la concesión bajo las mismas condiciones y plazos, y permitirán el desarrollo de las instalaciones previstas en el proyecto.
El director general ha explicado que la inversión de cinco millones de euros “se traduce en un proyecto que incluye la construcción de un nuevo aparcamiento que va a contar con más de cien plazas, integrado paisajísticamente a través de materiales como son la piedra natural, acero corten y jardines con especies autóctonas”. Este aparcamiento, ha añadido, finalizará con una terraza mirador, “con unas vistas espectaculares a toda la bahía de Xàbia”.
Por otra parte, desde el punto de vista más náutico, se va a construir un nuevo pantalán para optimizar toda la lámina de agua del puerto y también se van a mejorar las instalaciones de tal forma que se hagan más permeables y acordes al aspecto que tienen las construcciones de la zona.
“La Generalitat da continuidad a la actividad del club náutico de Xàbia, asegurando la estabilidad de la concesión a largo plazo y favoreciendo la inversión en unas instalaciones clave para la náutica deportiva y la actividad portuaria del municipio”, ha señalado García Manzana.
Condiciones de la concesión
La concesión mantiene el régimen habitual de obligaciones, entre ellas el cumplimiento de la normativa vigente, la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias, el abono de las tasas portuarias correspondientes y la adopción de medidas de seguridad, prevención y gestión medioambiental.
Respecto a las condiciones económicas de la concesión, se incluye el régimen de tasas aplicable y las garantías exigidas para la explotación y la ejecución de las obras, así como los plazos para la presentación de los proyectos constructivos y los distintos planes de gestión, conservación y emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el pueblo de Alicante de 1.000 habitantes donde las casas cuestan un millón de euros
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad