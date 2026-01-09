SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopia hacen historia como los primeros hoteles de España con el Sello de Calidad Deportiva

El turismo deportivo se ha consolidado en los últimos años como uno de los segmentos con mayor proyección dentro del sector turístico. Su capacidad para atraer visitantes fuera de la temporada alta, generar actividad económica y reforzar la imagen de los destinos lo ha convertido en una herramienta estratégica para territorios como la Costa Blanca, que cuentan con clima, infraestructuras y una amplia experiencia en la organización de eventos deportivos.

En este contexto se ha celebrado este viernes 9 de enero en el Hotel ESTIMAR Calpe Suitopia la jornada «El deporte como motor turístico en la Costa Blanca», un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector turístico y deportivo y medios de comunicación para analizar el presente y el futuro del binomio deporte y turismo en la Comunitat Valenciana.

La jornada se desarrolló en el Hotel ESTIMAR y contó con participantes de primer nivel. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

El acto ha sido introducido por Sergio Baudot, director comercial de ESTIMAR Hotels, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha puesto en valor la apuesta de la cadena por la especialización y la calidad como elementos diferenciales en el turismo deportivo.

La inauguración ha corrido a cargo de Pepe Diez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, quien ha subrayado la capacidad del deporte para generar actividad económica, atraer visitantes fuera de la temporada alta y reforzar la competitividad del destino.

En su intervención, ha destacado la importancia de marcar una hoja de ruta clara que permita definir objetivos a medio plazo: «El binomio deporte y turismo no es solo una tendencia, sino una realidad consolidada que define nuestra identidad como territorio». Diez ha puesto como ejemplo grandes eventos deportivos que se han convertido en referentes internacionales. «Contamos con citas de primer nivel que son motivo de orgullo para todos, como la Maratón de València o el Gran Premio de Motociclismo, ejemplos claros de cómo los eventos deportivos atraen a miles de participantes y proyectan nuestro territorio», ha afirmado.

La inauguración corrió a cargo de Pepe Diez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana. / Pilar Cortés

El futuro del turismo deportivo

Seguidamente, se ha dado paso a la mesa redonda moderada por José Mancebo, director general del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, que ha reunido a representantes del ámbito público y privado para abordar la oferta, la demanda, la sostenibilidad, la calidad y el futuro del turismo deportivo.

Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, ha destacado el potencial del territorio. «Cumplimos todos los requisitos para crear cualquier evento deportivo. Recibimos muchísimas propuestas y tenemos un gran activo que debemos saber gestionar y cuidar».

En la misma línea, Bernabé Cano, diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Alicante y alcalde de La Nucía, ha defendido la inversión en instalaciones de calidad, municipio que es un referente deportivo internacional. «Tenemos una orografía y una climatología perfectas, pero eso debe ir acompañado de infraestructuras adecuadas», ha señalado.

Desde la perspectiva hotelera, Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC, ha explicado que desde la pandemia se ha detectado un cambio en las tendencias de consumo. «Llevamos más de veinte años trabajando el turismo deportivo para elevar el ingreso medio en temporada baja, y los hoteles han sabido adaptar su producto».

Recogieron los sellos Ferrán Alcalá, director de SOLYMAR Gran Hotel; Vicente Llorca, director de Calidad, Medioambiente y Sostenibilidad de Estimar Hotels; y Silvia Monteiro, directora de ESTIMAR. / PILAR CORTES

África Álvarez, presidenta del Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas, ha puesto el acento en el impacto positivo de la mejora de instalaciones y en el retorno económico de los eventos deportivos, aunque ha advertido de la necesidad de avanzar hacia una mayor sostenibilidad turística real y medible.

La visión del deportista ha llegado de la mano de Mikel Landa, ciclista profesional del equipo Soudal Quick-Step. «Cuando eliges un hotel buscas comodidad, buena alimentación, infraestructuras adecuadas y servicios que te permitan entrenar y descansar. Aquí eso se cuida», ha destacado.

Por su parte, Samuel Gómez, presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, ha incidido en la experiencia del visitante. «A veces lo más importante es que la gente esté a gusto y quiera volver. El trato y nuestro carácter también forman parte del valor del destino».

Sergio Baudot ha resaltado que el punto de inflexión se produce cuando el deporte pasa a formar parte estable del calendario turístico. «El turismo deportivo deja de ser un complemento para convertirse en un activo estratégico real», subrayó.

Excelencia deportiva

Pero el momento más esperado ha llegado con la entrega de certificaciones de Excelencia Deportiva a SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopia. África Álvarez ha recalcado que ambos establecimientos son los primeros hoteles de España en obtener este reconocimiento, que acredita la calidad de sus infraestructuras, servicios y equipos humanos, así como su capacidad para atender las necesidades específicas del deportista. "Disponen de unas instalaciones que están sensibilizadas con las exigencias de un deportista y unos servicios que están concienciados con las necesidades de los deportistas y ponen el foco en la mejora continua".

Han recogido los sellos Ferrán Alcalá, director de SOLYMAR Gran Hotel; Silvia Monteiro, directora de ESTIMAR; y Vicente Llorca, director de Calidad, Medioambiente y Sostenibilidad de la cadena.

Ana Sala, alcaldesa de Calp, fue la encargada de clausurar la jornada. / Pilar Cortés

«Este sello supone decirle al deportista, al club deportivo y al organizador de eventos: aquí podéis venir con garantías. Cuando deporte y turismo trabajan juntos, gana el territorio, gana Calp», afirmó Ana Sala, alcaldesa de Calp, encargada de clausurar la jornada, quien defendió avanzar hacia un modelo turístico de mayor valor añadido. «El turismo deportivo alarga la temporada, genera actividad y profesionaliza el destino».

La jornada ha concluido con una degustación de gastronomía alicantina y vinos de la bodega Masos del Valle de Guadalest.