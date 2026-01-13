La alcaldesa de Calp se queda urbanismo y libera a sus socios del desgaste del ladrillo

Urbanismo es desgaste. Es mucho desgaste. El tripartito de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) no puede vivir eternamente de desclasificar y proteger los 300.000 metros cuadrados del pulmón verde de las partidas del Ràfol y Garduix. Se está construyendo, al igual que en todo el litoral de la Marina Alta, una barbaridad. En Calp, las nuevas torres abrazan y asfixian el humedal de les Salines. Y los precios de los apartamentos están por las nubes. Las familias de clase media no pueden irse a vivir a ese nuevo y exclusivo "barrio".

La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, se ha quedado urbanismo (licencias, obras, proyectos estratégicos, parque empresarial, planificación, infraestructuras). La concejalía la había llevado sobre sus hombros durante los últimos 6 años Juan Manuel del Pino, quien dimitió esta Navidad. Las críticas se las echaba a la espalda. Estaba puesto. Endosarle a su sustituto, Álex Coca, de 26 años y bisoño, semejante mochuelo no tocaba.

Preguntada hoy sobre si no era mucha tralla ser alcaldesa y llevar esta concejalía, Ana Sala, que cuando fue concejala del PP ya llevó urbanismo, ha sugerido que a sus socios no les seducía nada esta responsabilidad. Da la impresión de que fruncieron el ceño y pensaron "¡uff, menudo marronazo!". El ladrillo desgasta. Ana Sala está convencida de poder compaginar esta concejalía y la alcaldía. "El alcalde de Torrevieja (Eduardo Dolón, del PP) también lleva urbanismo", ha dicho.

Así las cosas, cuando llegue la campaña electoral y alguien le diga a los políticos que en Calp se ha construido mucho y que esas nuevas viviendas están por las nubes y son un lujo, los socios de Ana Sala podrán decir que ellos protegieron el pulmón verde y que lo demás, lo de las torres como champiñones, no es cosa suya. Y dirán más, que la concejalía de urbanismo le han llevado desde la tira de años concejales de derechas (Ana Sala cuando estaba en el PP; Del Pino cuando era concejal de Ciudadanos; de nuevo Del Pino en Somos Calpe y, otra vez, Ana Sala con Somos Calpe).

Del Pino, de quien la alcaldesa ha alabado por enésima vez su "lealtad", daba el perfil perfecto. Su dimisión ha obligado a mover muchas fichas. Ana Sala y sus socios han terminado el puzle. Y a Álex Coca le toca ponerse las pilas a toda prisa. Lleva concejalías de peso: basura, calidad urbana, urbanizaciones ("hay casi 70", ha recordado la alcaldesa), comercio, promoción económica y juventud. Tendrá dedicación exclusiva.

Mientras, el portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, concejal de cultura y seguridad ciudadana, se hará cargo del reto de poner en marcha el plan de transporte urbano (ahora se sacará a licitación). La movilidad en un pueblo tan disperso como Calp es complicada; se depende para todo del coche.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, que lleva deportes, régimen interior y promoción económica y turística, "hereda" de Del Pino el ciclo integral del agua. El agua es una cosa endemoniada en Calp. Bueno, es una forma de decir que el suministro (excelente y cristalino) viene del pozo Lucifer, en la Vall de Laguar.

Una concejala que sale reforzada de la remodelación de gobierno es Paqui Solivelles, de Somos Calpe. Asume hacienda, concejalía que ha llevado hasta ahora la alcaldesa. También es la responsable de subvenciones, recursos humanos, intervención y tesorería. Son competencias de cuadrar números.

Retoques e inteligencia artificial

Lo demás son retoques. Rebeca Merchán, de Somos Calpe, se hace cargo de una delegación nueva, la del defensor del vecino, un sosias a escala local del defensor del pueblo o el síndic de greuges. Mientras, la socialista Itziar Doval se pone al frente de la reivindicación de construir el segundo centro de salud de Calp. Y Marco Bittner, del PSOE, asume la implantación de la inteligencia artificial en el Ayuntamiento de Calp. Tecnología y cacumen (quien dice cacumen dice neuronas). Ya veremos qué sale. Bittner gestiona esta legislatura esa concejalía llamada del "parque del descanso eterno". Curiosa perífrasis para referirse al cementerio. ¿Quizás superstición? No lo debe ser cuando el tripartito de Calp ha elegido un martes 13 para anunciar la remodelación de gobierno.