Descubren un poblado del siglo VII a. C. en la Muntanyeta Verda de Pego: los arqueólogos hallan la muralla

La Muntanyeta Verda, promontorio situado en la Marjal, en el término de Pego, albergó en la noche de los tiempos, en la Edad de Hierro Antiguo, un poblado. Así lo han confirmado las prospecciones arqueológicas realizadas en este enclave. La Muntayeta acogió la primera gran población de carácter urbano de Les Valls de Pego. Lo advierte el estudio realizado por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante. El poblado protohistórico está datado entre los siglos VII y VI a.C. Sus habitantes decidieron concentrarse en la Muntanyeta al ser un enclave estratégico; se eleva a modo de islote en el extremo norte de la Marjal. Desde allí se tenía un control visual del entorno inmejorable.

En este enclave, concretamente en el yacimiento del Pla, se han encontrado vestigios que confirman la presencia humana al final de la prehistoria, especialmente en la Edad de Hierro Antiguo. Destaca una potente muralla de grandes bloques de piedra calcáreos, de más de un metro de ancha, ligeramente recortados de forma cuadrangular. Abraza unas 4 hectáreas, toda la superficie de la Muntanyeta Verda. Según los expertos, allí se resguardaba una comunidad de relevante importancia en la zona. De hecho, explican, fue el primer poblado de relevancia de la zona de Pego y Les Valls, dos veces más grande que el Pego fundacional del siglo XIII.

Además de esta enorme estructura de piedra, también se han encontrado materiales cerámicos en la superficie que datarían el inicio de la ocupación, como las cerámicas a mano o las ánforas fenicias provenientes de la costa andaluza. Según indican los expertos, refleja el intercambio de comercial de productos que allí se realizaba con los fenicios.

También se han observado en la zona restos de adobes y de construcciones de barro que fueron sometidas a elevadas temperaturas. Creen los expertos que estos vestigios podrían ser la prueba de que el enclave sufrió una destrucción violenta, fruto de un ataque, habitual en esta época. Se aprecia que en el 500 a.C. se abandonó la zona y entre los siglos I y II, antes de la conquista romana, vuelve a estar poblada y se reconstruye la muralla con enormes bloques de piedra.

Para este proyecto, los técnicos que allí han estado realizando prospecciones y excavaciones arqueológicas durante más de un mes (se iniciaron el pasado mes de noviembre) se han servido de pruebas de teledetección que eliminaban la vegetación superior del recinto para poder observar los restos. Apuntan que los descubrimientos realizados en el enclave “cambian la historia de la zona". "Estamos hablando de los orígenes de un pueblo, más grande que el asentamiento de Ambra. Allí todavía se pueden descubrir muchas cosas, tiene un potencial enorme”.

Relevancia estratégica en la prehistoria

“Este hallazgo en la Muntanyeta Verda supone un paso fundamental para comprender nuestros orígenes como comunidad. Hablar de un poblado urbano del siglo VII a.C. es hablar de la memoria más antigua de Pego y Les Valls, una memoria que tenemos la responsabilidad de proteger, estudiar y difundir. Los descubrimientos confirman que nuestro territorio ya fue un centro de relevancia estratégica y social mucho antes de la fundación medieval de Pego. Conocer esta historia nos ayuda a reforzar nuestra identidad colectiva y a valorar el legado que hemos heredado”, apunta la concejala de Memoria Histórica, Laura Castellà.