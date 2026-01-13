Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niebla Elche y Vega BajaEl tiempoNegligencia Hospital de BurgosPradas carga contra MazónRefugios PP-VoxZara Maisonnave
instagramlinkedin

Retorno al paisaje del agua: ruge el Salt de Fleix, en la Vall de Laguar

Los muchos senderistas que hacen ahora, en enero, la ruta del Barranc de l'Infern se maravillan con la cascada

El espectacular Salt de Fleix, en la Vall de Laguar

El espectacular Salt de Fleix, en la Vall de Laguar / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Laguar

Enero es el agosto del senderismo en la Marina Alta. Las montañas son un hormiguear de excursionistas. Y una de las rutas más holladas es la del Barranc de l'Infern (la Vall de Laguar), la de ls 6.000 escalones. Zigzagueante y exigente. Y ahora, tras las copiosas lluvias de la Navidad, rebosante de agua. El rumor de los riachuelos y el restallar de la catarata, la del Salt de Fleix, acompañan a los senderistas. El interior de la comarca recupera el paisaje del agua.

Los excursionistas, numerosísimos los fines de semana, se maravillan con la "cua de cavall", la cascada que está en el inicio de la ruta. Se comienza a bajar tras al Font Grossa y el precioso "safareig" de Fleix y, al poco, tras saltar de piedra en piedra el riachuelo, se escucha la rugiente cascada. Es espectacular. El agua cae desde 60 metros de altura. Los senderistas no se pueden resistir a fotografiarse con la catarata detrás.

Excursionistas con la cascada al fondo

Excursionistas con la cascada al fondo / A. P. F.

Riqueza hídrica

La sequía de los últimos años había agostado la cascada. Estas pasadas semanas llovió mucho y bien en su cabecera, en Benimaurell, el Poble de Dalt de la Vall de Laguar. Este riachuelo lleva días bajando con mucha agua. Abajo, el cauce del río Girona, ya no lleva agua, pero sí llega la del Salt de Fleix. Este torrente revela la riqueza hídrica de la Vall de Laguar, un pueblo en el que también ahora las fuentes y los manantiales manan de nuevo y lo hacen con una abundancia que no se veía desde hacía tiempo.

El agua cae desde unos 60 metros de altura

El agua cae desde unos 60 metros de altura / A. P. F.

El agua es la esencia del Barranc de l''Infern, un paisaje modelado por el ímpetu del Girona. El río se ha abierto paso a cuchillo en el profundísimo cauce. Escuchar el gorgoteo, el rumor y el restallar del agua también es paisaje. Los excursionistas vadean (saltan de piedra en piedra) los riachuelos.

Los excursionistas vadean el riachuelo

Los excursionistas vadean el riachuelo / A. P. F.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  4. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  5. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  6. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  7. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

Revientan dos puertas de hierro del bar de un campo de fútbol de Xàbia para robar por tercera vez en meses

Revientan dos puertas de hierro del bar de un campo de fútbol de Xàbia para robar por tercera vez en meses

Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia

Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia

Retorno al paisaje del agua: ruge el Salt de Fleix, en la Vall de Laguar

Retorno al paisaje del agua: ruge el Salt de Fleix, en la Vall de Laguar

Mirador y edificio integrado: piedra en lugar de hormigón en el puerto de Xàbia

Mirador y edificio integrado: piedra en lugar de hormigón en el puerto de Xàbia

Descubren un poblado del siglo VII a. C. en la Muntanyeta Verda de Pego: los arqueólogos hallan la muralla

Descubren un poblado del siglo VII a. C. en la Muntanyeta Verda de Pego: los arqueólogos hallan la muralla

Dénia recupera el cobro de la basura y del impuesto de vehículos y ahora quiere rescatar el IBI: "Ya no va a ser lo de paga y luego reclama"

Dénia recupera el cobro de la basura y del impuesto de vehículos y ahora quiere rescatar el IBI: "Ya no va a ser lo de paga y luego reclama"

Estas son las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante: cuidado con la niebla

El tiempo en Alicante: la niebla marca el arranque de una jornada estable en la provincia

Tracking Pixel Contents