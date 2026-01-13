Retorno al paisaje del agua: ruge el Salt de Fleix, en la Vall de Laguar

Enero es el agosto del senderismo en la Marina Alta. Las montañas son un hormiguear de excursionistas. Y una de las rutas más holladas es la del Barranc de l'Infern (la Vall de Laguar), la de ls 6.000 escalones. Zigzagueante y exigente. Y ahora, tras las copiosas lluvias de la Navidad, rebosante de agua. El rumor de los riachuelos y el restallar de la catarata, la del Salt de Fleix, acompañan a los senderistas. El interior de la comarca recupera el paisaje del agua.

Los excursionistas, numerosísimos los fines de semana, se maravillan con la "cua de cavall", la cascada que está en el inicio de la ruta. Se comienza a bajar tras al Font Grossa y el precioso "safareig" de Fleix y, al poco, tras saltar de piedra en piedra el riachuelo, se escucha la rugiente cascada. Es espectacular. El agua cae desde 60 metros de altura. Los senderistas no se pueden resistir a fotografiarse con la catarata detrás.

Excursionistas con la cascada al fondo / A. P. F.

Riqueza hídrica

La sequía de los últimos años había agostado la cascada. Estas pasadas semanas llovió mucho y bien en su cabecera, en Benimaurell, el Poble de Dalt de la Vall de Laguar. Este riachuelo lleva días bajando con mucha agua. Abajo, el cauce del río Girona, ya no lleva agua, pero sí llega la del Salt de Fleix. Este torrente revela la riqueza hídrica de la Vall de Laguar, un pueblo en el que también ahora las fuentes y los manantiales manan de nuevo y lo hacen con una abundancia que no se veía desde hacía tiempo.

El agua cae desde unos 60 metros de altura / A. P. F.

El agua es la esencia del Barranc de l''Infern, un paisaje modelado por el ímpetu del Girona. El río se ha abierto paso a cuchillo en el profundísimo cauce. Escuchar el gorgoteo, el rumor y el restallar del agua también es paisaje. Los excursionistas vadean (saltan de piedra en piedra) los riachuelos.