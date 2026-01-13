Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revientan dos puertas de hierro del bar de un campo de fútbol de Xàbia para robar por tercera vez en meses

La responsable del bar no pudo abrir por el destrozo ni acceder al negocio y comprobar si los cacos habían llegado a desvalijarlo

Los ladrones reventaron dos puertas de hierro

Los ladrones reventaron dos puertas de hierro / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Dos puertas de hierro reventadas. Los cacos no fueron muy sofisticados. Nada de ganzúas ni de llaves maestras. Destrozaron las puertas. Hicieron palanca y las descuajaringaron. Y no es la primera vez que roban (si el robo llegó a consumarse) en este humilde bar del campo de fútbol de les Mesquides de Xàbia.

La responsable del bar llegó este lunes por la tarde para abrir y dar servicio (café y algún tentempié) a los deportistas que acuden a entrenar. Encontró el destrozo. No pudo entrar en el negocio. La segunda puerta, además de reventada, está bloqueada. Los ladrones forzaron la parte de abajo. Hicieron un hueco. Quizá pudieron meterse por ahí, aunque, para ello, debieron hacer un ejercicio de contorsionismo. El caso es que la encargada del bar no pudo ayer comprobar si el robo llegó a perpetrarse o los ladrones, tras el estropicio, no llegaron a entrar.

La puerta es robusta. Los cacos hicieron palanca para forzarla

La puerta es robusta. Los cacos hicieron palanca para forzarla / A. P. F.

Mucho destrozo, poco botín

La encargada está curada de espanto. Si este robo se ha consumado, sería el tercero que el bar sufre en los últimos meses. En el primero, los ladrones se llevaron lotería y dinero de la caja. Desde entonces, la responsable ya no deja nada que pueda ser apetecible para los cacos. Hay chucherías, botellas y latas de bebida y algo de comida. Poco botín. Pero hay cacos que no le hacen ascos a nada. Al final, lo peor es el destrozo.

Este campo de fútbol (también hay dos pistas de pádel) tiene un gran uso. Entrenan muchos equipos. El bar hace una gran función. Los sábados sirve bocadillos y almuerzos. La plancha da juego. El resto de la semana los deportistas y sus acompañantes toman un café, un refresco y algún bocado ligero.

