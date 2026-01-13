Salvan a un gran y bonachón mastín que quedó atrapado en el acantilado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia

Felices y sonrientes. Los bomberos del parque de Dénia han rescatado esta mañana a un gran y bonachón mastín que había quedado atrapado en un cortado del cabo de Sant Antoni, en Xàbia. Los bomberos posaron satisfechos y con una sonrisa de oreja a oreja con el perro, un mastín precioso y muy dócil.

El perro se precipitó por un cortado. Sacarlo fue muy costoso. Los bomberos realizaron una instalación de cuerdas. Pudieron rescatar al animal. Sus dueños respiraron aliviados.