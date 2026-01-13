Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvan a un perro que cayó en un profundo pozo en Gata de Gorgos

Los bomberos del parque de Benissa descendieron hasta el animal y lo sacaron sano y salvo

El bombero al llegar al fondo del pozo y comprobar que el perro estaba bien

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

Se lo tragó la tierra. De repente, desapareció. Un pequeño perro cayó ayer a un pozo en la partida de les Comes, en Gata de Gorgos. El pozo es profundo. Los dueños del perrito avisaron de inmediato. Allí abajo, en las honduras del negro pozo, estaba el animal, asustadísimo.

Uno de los bomberos sostiene al perrito, ya fuera del pozo y sano y salvo

Acudieron los bomberos del parque de Benissa (del Consorcio de Alicante). Uno de los bomberos descendió al fondo del pozo. El perro estaba bien, muy asustado, pero bien. Lo sacaron sano y salvo. No sufrió heridas pese a la caída.

El bombero al iniciar el descenso por la boca del pozo

Otro "feliz" rescate

Los bomberos han destacado que éste fue otro "feliz rescate". Un día antes rescataron a otro perro, pero este un gran y bonachón mastín, en el cabo de Sant Antoni. Se precipitó cortado abajo y quedó atrapado.

