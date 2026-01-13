Salvan a un perro que cayó en un profundo pozo en Gata de Gorgos

Se lo tragó la tierra. De repente, desapareció. Un pequeño perro cayó ayer a un pozo en la partida de les Comes, en Gata de Gorgos. El pozo es profundo. Los dueños del perrito avisaron de inmediato. Allí abajo, en las honduras del negro pozo, estaba el animal, asustadísimo.

Uno de los bomberos sostiene al perrito, ya fuera del pozo y sano y salvo / Consorcio de Bomberos de Alicante

Acudieron los bomberos del parque de Benissa (del Consorcio de Alicante). Uno de los bomberos descendió al fondo del pozo. El perro estaba bien, muy asustado, pero bien. Lo sacaron sano y salvo. No sufrió heridas pese a la caída.

El bombero al iniciar el descenso por la boca del pozo / Consorcio de Bomberos de Alicante

Otro "feliz" rescate

Los bomberos han destacado que éste fue otro "feliz rescate". Un día antes rescataron a otro perro, pero este un gran y bonachón mastín, en el cabo de Sant Antoni. Se precipitó cortado abajo y quedó atrapado.