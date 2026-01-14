La bandera de la igualdad en los Moros y Cristianos de Xàbia: un hombre será por primera vez abanderado en 48 años de fiesta

Los Moros y Cristianos de Xàbia enarbolan la bandera de la igualdad. Ni media luna ni cruz. La bandera que de verdad es importante es la de la igualdad. Las fiestas vivirán este año su 48 edición. Ya han elegido abanderados. Son Aroa Sánchez Lora, que llevará la enseña del bando moro, y José Antonio Buigues Llidó, que portará la de las huestes cristianas. El fin de semana del 6 y 7 de febrero dserán proclamados. Es una novedad en la celebración del Mig Any.

La fiesta da un paso más allá en la equidad total al contar por primera vez en su historia con el primer Abanderado hombre. Había que romper prejuicios. Ya estaba bien que cuando se hablaba de abanderado solo se pensara en una marca de ropa interior... masculina. Este hecho llega tras el nombramiento el pasado año de la primera mujer presidenta de la Junta de Festes. Xàbia siempre ha roto los arquetipos tradicionales dels Moros i Cristians. Desde su aparición, la figura de las Abanderadas ha sido completamente independiente al cargo de Capitanes siendo un cargo con plena autonomía y una gran representatividad al frente de la fiesta. Además, desde prácticamente sus inicios, la fiesta ampara la constitución de Filaes formadas por hombres y mujeres y permite la participación de escuadras mixtas en los Desfiles de Gala. Con la designación de José Antonio, se da un paso más en la igualdad total.

Otra imagen de los nuevos abanderados / Levante-EMV

Aroa Sánchez tiene 22 años y se convierte en la primera Abanderada Mora designada por la Filà Touaregs desde su creación en 2013 y de pleno derecho desde 2024. Aroa posee un título de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y un título de grado superior de Integración Social. Actualmente se encuentra en Oviedo estudiando el grado de Magisterio de Educación Primaria con el objetivo de, en un futuro, dedicarse a la docencia en el ámbito de la Educación Especial. La nueva Abanderada Mora forma parte de la fiesta desde muy pequeña. Creció en el ambiente festero, primero en la Filà Jalufos y más tarde en la Filà Touaregs, de la que su familia es fundadora.

José Antonio Buigues tiene 25 años y pertenece a la Filà Trabuquers de Xàbia, la Filà más antigua del bando cristiano y, a día de hoy, de la fiesta. José Antonio cuenta con la titulación de Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y actualmente trabaja como coordinador deportivo. Desde bien pequeño ha estado muy vinculado a la fiesta y siempre a su familia de Trabuquers. Desde hace dos años ejerce como cabo de la escuadra masculina, algo que considera “muy especial e importante al recoger el testigo de un cabo histórico como es Fernando Piles”.

"Inmenso orgullo"

La nueva Abanderada Mora y el nuevo Abanderado Cristiano coinciden en el “inmenso orgullo y suerte” que supone ostentar el cargo, especialmente en el caso de José Antonio que se convierte en el primer hombre en asumir la responsabilidad de representar a todo un bando y a la fiesta en general.

Para Aroa significa “cumplir un sueño que tenía desde niña”. “En mi Filà, la designación se realizó entre las miembros más jóvenes con mayor antigüedad y todos eran conscientes de que me hacía especial ilusión tener la oportunidad de vivir esta experiencia”. En cambio, para José Antonio, el nombramiento es la confirmación de una broma convertida en realidad. “Desde hace años me gastaban la broma de que yo me convertiría en Abanderado. Ahora, después de la aprobación de la Junta de Festes de abrir las puertas a la representación masculina, decidí dar un paso al frente y aceptar el cargo”. José Antonio tiene en casa a toda una maestra en estas lindes ya que su hermana María fue Abanderada Cristiana en el año 2018.

Los dos nuevos representantes viven el cambio con plena normalidad y expectación. Aroa considera este aperturismo como algo “innovador y lógico puesto que muchos hombres llevan años viviendo las fiestas con entrega e ilusión y es una oportunidad única que puedan celebrarlo representándonos en primera persona”. José Antonio está convencido de que la decisión beneficia a la fiesta y que “lo más importante es que se vea como algo normal, no como algo extraño ni fuera de lo común”.

Ambos ya vislumbran las fiestas de julio desde su nueva posición. La Abanderada Mora 2026 quiere vivirlo todo desde dentro, pero, sobre todo; quiere saberse vencedora en la batalla y espera con expectación el Desembarco, acto por antonomasia en el que se recrea la conquista morisca del territorio. Pero también, a diferencia de otras Abanderadas, siente especial curiosidad por los Desfiles de Gala y comprobar cómo se viven en solitario desde lo alto de su carroza.

En cambio, el nuevo Abanderado Cristiano quiere vivir cada momento y cada acto con ilusión, pero sin la presión “de ser el primero” a pesar de ser consciente del interés que generará: “Viviré la fiesta igual que siempre, con mi Filà y con todas las demás, pero teniendo presente la responsabilidad añadida que supone ser Abanderado”.

Los dos se consideran unos afortunados al poder representar a la fiesta en un momento en el que está “más abierta al público que nunca”. José Antonio destaca la hermandad existente entre todos los festeros y festeras: “Nos conocemos todos y, cuando no, siempre hay ganas de hacerlo. Ese buen ambiente es lo que nos hace grandes”. “Hay que seguir en esta línea en la que estamos. Poco a poco la gente va conociendo más la fiesta y enamorándose de ella. Eso hace que nazcan nuevas Filaes, algo que es vital para que sigamos creciendo”.

Aroa coincide con su compañero: “Els Moros i Cristians están muy expuestos a todo el público y éste es esencial para que sea un éxito”. “Al ser una fiesta tan trabajada y sacada adelante, sobre todo por los festeros y festeras, nuestros casales siempre están abiertos a amigos y familiares independientemente de que formen parte de la fiesta o no”. “Aunque no se forme parte de ninguna Filà, las fiestas se pueden vivir y sentir igualmente”, sentencia José.

Ambos desean que sus respectivos bandos vivan las fiestas con el mismo orgullo y emoción con los que ellos afrontan el cargo. “Nos vamos a esforzar y seguir poniendo todo de nuestra parte como haríamos cualquier otro año para ofrecer un buen espectáculo y que la gente lo disfrute”, incide José. “Las fiestas no serían posible sin el esfuerzo de la Junta de Festes ni todas las Filaes que colaboran y participan año tras año. Sólo espero que toda la gente que se acerque, pueda vivirlas con la misma intensidad que lo haremos nosotros”, concluye Aroa.