El barrio de los futuros pisos "sociales" de Xàbia es un lujo: la vivienda más barata, a 343.000 euros

Hace 20 años, cuando se abrió la avenida de Palmela, el principal acceso a Xàbia, el pueblo quedaba a un lado, al norte, y, al sur, solo había un barrio, el humilde barrio del Freginal. Ni siquiera se intuía que dos décadas después esos terrenos vivieran un "boom" urbanístico como el actual, con cuatro promociones en marcha. Xàbia crece. Y crece por todos sus costados. La separación entre sus tres núcleos urbanos se desdibuja a toda prisa. El pueblo (centro histórico), el puerto y la playa del Arenal, los tres cascos urbanos xabiencs, son ya un todo urbanístico. La separación es psicológica. Las avenidas dels Furs y la Vía Augusta, dos viales con vocación de bulevar (el nuevo Carrer Major) que unen los núcleos, son zonas urbanas plenamente consolidadas.

Al otro lado de la avenida Palmela, en el tramo entre esta carretera y el río Gorgos, es donde se construirán las dos anheladas promociones de vivienda pública y asequible (lo de asequible es en teoría). La empresa que se ha quedado las obras de esos 82 pisos ya ha presentado los proyectos en el ayuntamiento y ha pedido licencia. El permiso está al caer. La mercantil que ganó la licitación convocada por la Generalita Valenciana es FAMA Rehabilitaciones, S. L. Dieciséis "minipisos" de entre 30 y 44 metros cuadrados se cederán al ayuntamiento, que los destinará a alquiler social y situaciones de emergencia habitacional.

Estas promociones se construirán en las calles Poeta José Albi y Garcilaso de la Vega. Allí toma forma un nuevo barrio. El pueblo crece más allá de la principal avenida, un vial que es un río de coches. Y esa zona se ha contagiado del furor urbanístico. Las obras de las nuevas urbanizaciones avanzan a toda prisa. La tipología es idéntica: pisos de lujo, áticos y adosados. Y los precios están por las nubes. El barrio de las futura viviendas "sociales" es para familias con posibles. Toda la obra nueva de Xàbia vale una fortuna. Las familias de clase media no pueden ni soñar con comprarse un piso.

Las obras de una de las promociones que se están construyendo en esta zona de Xàbia / A. P. F.

La vivienda más barata de esas nuevas promociones está en 343.000 euros. Es un piso de 84 metros cuadrados con dos dormitorios. A partir de ahí, los precios son para pensárselo. Los áticos de tres habitaciones superan los 600.000 euros. Los adosados de tres dormitorios cuestan de medio millón de euros para arriba.

Los pisos de promoción pública debe garantizar el acceso a la vivienda de las familias y los jóvenes y también actuar como contrapeso y poner un poco de orden en un mercado ahora disparado. Deben equilibrar los precios. Eso sobre el papel. La realidad es otra historia.

De hecho, las 82 nuevas viviendas "sociales" tampoco serán una ganga. En principio se habló de que el metro cuadrado podría estar en 2.400 euros. Eso significa que una vivienda de 80 metros cuadrados costará 192.000 euros. El gobierno local (PP y CpJ) ha asegurado que la venta se realizará "con total transparencia y equidad".

Estas promociones públicas no desentonan en arquitectura respecto a lo que se está construyendo en esta zona. Incluso tendrán piscina. Llama la atención que las viviendas "sociales" sean con piscina comunitaria. Pero ya se sabe que Xàbia es el pueblo del cloro (el que más piscinas tiene en la Comunitat Valenciana con 9.275) y del cloroformo (inconsciente bienestar).

A vivir a Gandia

Lo que está claro es que la vivienda es el gran problema. Precios por las nubes. Encontrar un piso le quita el sueño a las familias trabajadores. Una conversación pillada al vuelo en un bar de obreros: "En Xàbia, imposible. Si no encontramos nada en Gata, Ondara o Pedreguer, nos vamos a vivir a Gandia. Vendré todos los días aquí a trabajar. No nos queda otra".