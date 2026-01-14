Otra norma "absurda" que condena a la pesca: "Es imposible pesar a bordo todo el pescado"

Cuando no son los cupos, cada vez más exiguos, son las normativas "absurdas", redactadas por burócratas europeos que no tienen ni idea del oficio del mar. Las cofradías de pescadores de la Marina Alta participan de la indignación que ha desatado el nuevo reglamento de control de la pesca que aprobó la UE en 2023 y que se está implantando de forma progresiva. Ahora, en este inicio de año, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha puesto el grito en el cielo por esa obligación que se ha empezado a aplicar de comunicar los kilos justos pescados de cada especie dos horas y media antes de entrar en el puerto. Este lunes tuvo lugar una reunión telemática en la que se conectaron 102 cofradías, entre ellas las de Dénia, Xàbia y Calp. Responsables de los "pòsits" de la Marina Alta han trasladado a Levante-EMV la sensación compartida por todo el sector de "tristeza, desánimo e indignación". Temen que tanta traba y que las normas "imposibles" todavía compliquen más el relevo generacional y que los pescadores de la comarca arrojen la toalla y se dediquen a otra cosa. Es un hecho que la náutica deportiva y de recreo va a más y "muerde" espacio y lámina de agua de los históricos muelles pesqueros.

Los pescadores de la Marina Alta que han contactado con este diario aseguran que "es imposible cumplir la ley porque las básculas dan a bordo pesos erróneos por el propio movimiento de la barca". "Además, casi todas las barcas tienen pescado en cubierta que todavía no se ha separado a la hora de entrar en puerto".

"En la práctica -advierten los pescadores-, el patrón debería dedicar media hora como mínimo a escribir en el DEA (el diario electrónico de a bordo) todas las especies de pescado y marisco con los kilos, lo que le obligaría a abandonar la guardia y vigilancia de navegación en el puente".

Los pescadores de la Marina Alta recalcan también que "es del todo innecesario enviar la previa de entrada a puerto cuando se sabe que las barcas en el Mediterráneo tienen el horario obligado de 12 horas y que a las 17 horas toda la flota está amarrada".

Huelga indefinida

La Federación Nacional de Cofradías ha enviado formularios a todas sus entidades para que los pescadores apunten las propuestas de cambios en la nueva ley. Quiere que quienes salen al mar trasladen con claridad por qué la nueva normativa de pescar a bordo hasta el último gramo de las capturas es "absurda" e "inviable". Concede al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación diez días para que diga si sigue adelante o no con la ley tras trasladarle el sector de forma unánime su rechazo. Si no hay respuesta, los pescadores iniciarán el día 22 una huelga general indefinida, así como otras movilizaciones. Las cofradías de la Marina Alta ya han dejado claro que se unirán a los paros.