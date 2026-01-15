Así liquidó la Mesa Provincial del Agua el debate sobre una urbanización de lujo de Llíber supuestamente sin recursos hídricos

Ximo Perles, diputado provincial de Compromís en la Diputación de Alicante, intentó en la sesión de la Mesa Provincial del Agua abrir el debate sobre el polémico proyecto de urbanización de lujo previsto en el municipio de Llíber del PAI Medina Llíber, en la comarca de la Marina Alta. Presidía el debate en la sede provincial la diputada de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera (PP), Ana Serna, quien señaló que ese tema no estaba en orden del día y dio paso a otros ruegos.

Chalés

Durante su intervención, Perles señaló que en el pequeño municipio "está prevista la construcción de 490 chalets de lujo en el PAI Medina Llíber, un proyecto que -aseguró- no cuenta con informe de suficiencia hídrica ni con concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, pese a haberla solicitado".

El diputado de Compromís cuestionó en ese momento la coherencia de la Mesa Provincial del Agua al centrarse exclusivamente en infraestructuras como el trasvase, mientras se ignoran proyectos urbanísticos que podrían agravar la sobreexplotación de los acuíferos. De hecho, la cuestión sobre la situación ambiental de las masas de agua subterránea también fue debatida en el mismo pleno, especialmente cuando se abordó el trasvase Júcar-Vinalopó.

El diputado Ximo Perles, a la izquierda, saluda al presidente de la Generalitat Juanfran Llorca junto a la diputada de Vox, Gema Alemán / Jose Navarro

Sobreexplotación

"Se habla constantemente de la sobreexplotación de los acuíferos, pero no se observa ninguna consideración al respecto en este modelo de urbanismo", dijo Perles, quien insistió en que en un municipio de apenas 8.000 habitantes como Llíber, se pretenden construir casi 500 viviendas de lujo sin "las garantías hídricas necesarias".

La intervención de Perles provocó una inmediata respuesta por parte de Ana Serna, diputada provincial de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera, quien rechazó debatir el tema argumentando que no figuraba en el orden del día de la mesa, órgano de asesoramiento. "No entiendo muy bien qué tiene que ver eso con lo que venimos a tratar aquí hoy -dijo Serna-. Esto no es una comisión de urbanismo. Que se desarrolle un plan urbanístico con 500 viviendas no es competencia de la mesa provincial del agua", afirmó Serna.

Perles insistió: "Pues para mí, sí. Por eso lo pongo de manifiesto. Si nos centramos en las infraestructuras para abastecer de agua, también tenemos que hablar de la sobreexplotación de los acuíferos. Está totalmente relacionado". El diputado de Compromís subrayó: "Lo que pasa es que a lo mejor a usted le molesta, por lo que sea, pero es totalmente indicado".

Juanfran Perez Llorca, Ana Serna y Toni Pérez en la Mesa Provincial del Agua / Jose Navarro

Marruecos

El debate sobre este asunto se cerró ahí. Pero continuó durante media hora entre regantes, los alcaldes de Alicante, Elche y Guardamar, la diputada de Vox, Gema Alemán, y la Unió de Llauraors, para mostrar su postura sobre la "financiación" -préstamo- de España a Marruecos para desarrollar infraestructuras hidráulicas como desaladoras y trasvases. Algo que tampoco estaba en el orden del día, pero que se pudo exponer sin que la presidencia pusiera inconvenientes.

Versión de la empresa

La polémica que rodea propuesta de construcción de esta urbanización en el Valle de Pop, que ya cuenta con varios de estos residenciales turísticos y a la que se oponen varios municipios del entorno como Alcalalí y Xaló, se ha prolongado en los últimos años. La empresa defiende la sostenibilidad del proyecto "ecoresidente" -ha creado una página web con ese objetivo-, y asegura que en el informe de evaluación ambiental, que es favorable al proyecto, también se da el visto bueno desde el punto de vista de la demanda hídrica y que los juzgados en primera instancia también han validado la actuación. Sobre el terreno, además, la urbanización ya está en construcción my avanzada.