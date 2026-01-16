A por agua con garrafas: "En la Vall de Laguar estamos igual que hace un siglo"

"¿Roja? No, el agua que ha estado saliendo del grifo era puro barro". Mari Carmen, una de las primeras vecinas que ha acudido a llenar garrafas al camión cuba contratado por el Ayuntamiento de la Vall de Laguar y que hoy está recorriendo los tres núcleos urbanos de Campell, Fleix y Benimaurell, ha sintetizado perfectamente la indignación de todos los vecinos: "Las fuentes manan a tope y es agua buenísima, pero a nuestras casas llega agua turbia y sucia".

A las 10 horas, ha comenzado el reparto de agua. El camión cuba, que ha subido a la Vall de Laguar desde Els Poblets, ha llenado un depósito de plástico situado en el Carrer Plaça de Campell. Han empezado a salir los vecinos (mayoritariamente vecinas) de sus casas. Portaban garrafas. Están más que enfadados. Están indignadísimos. Se han arremolinado junto al depósito Alba, Joaquina, Matilde y Rosita. "No lo entendemos. Estamos igual que hace un siglo", ha dicho Matilde. "Gran parte de los vecinos somos personas mayores y nos toca ir con garrafas a la Font del Gel o a cualquier otra fuente (la Grossa, la del Llavador o la de Benimaurell) o pedir a nuestros hijos que compren garrafas en el supermercado y no las suban a casa". Mientras, Alba ha asegurado que llevan un año sin agua potable. No obstante, ha sido estos últimos días, tras las lluvias torrenciales de Navidad y Reyes, cuando el agua del grifo sale turbia.

"No podemos ni lavarnos los dientes. Nos duchamos y se nos queda tierra en la piel", ha advertido Alba. "No puede ser que tengamos una potabilizadora nueva que no funciona bien. Y, eso sí, el ayuntamiento nos sigue pasando los recibos de agua y nos cobra lo mismo que si el agua fuera potable".

Una vecina carga dos garrafas / A. P. F.

La contradicción es enorme. La Vall de Laguar es uno de los pueblos valencianos con más riqueza hídrica. Las últimas lluvias dejaron más de 200 litros/m2. El agua sale a presión por los caños de las fuentes. Los vecinos acuden a llenar garrafas a estas fuentes. Es agua buenísima, pero no está tratada. Además, está el trasvase del pozo Lucífer. El pozo está en la Vall de Laguar (en el Barranc de l'Infern) y su agua se va a Murla y a Calp. Sacia la sed del insaciable turismo. Allí, a Calp, llega cristalina. Y, en cambio, el agua de la Vall de Laguar sale terrosa y no es potable.

Los vecinos están acudiendo a llenar garrafas a los depósitos que esta mañana ha llenado el camión cuba / A. P. F.

"Es una situación tercermundista", ha asegurado Joaquina. "Aquí tenemos agua en abundancia, buenísima, pero se la llevan a otros pueblos".

"Los supermercados de los pueblos de abajo (la Vall de Laguar está en la montaña de la Marina Alta) se estarán haciendo de oro con el agua que venden", ha señalado Mari Carmen. "Nos dijeron que con la potabilizadora se iba a solucionar todo. Pero estamos peor que nunca".

El camión cuba al llegar esta mañana al núcleo de Campell / A. P. F.

La planta potabilizadora y filtradora construida por la Diputación de Alicante y que costó 600.000 euros no da abasto. Los vecinos aseguran que la explicación oficial es que los filtros se dimensionaron mal y, cuando llueve con intensidad y hay arrastres de tierra, el agua de la red sigue saliendo con tierra y turbia. "Nos han querido tapar los ojos con lo de la planta", ha afirmado Mari Carmen. Mientras, Alba ha insistido en que hace un año que el agua que llega a las casas no es potable.

"Y no hace falta que el ayuntamiento haga un bando para decirnos que no la podemos beber. Si lo vemos, si con el color que tiene no se nos ocurre beberla. Lo que estamos viviendo en la Vall de Laguar es de otra época, como si hubieramos retrocedido cien años", ha zanjado Matilde.

Antecedentes en la Marina Alta

Lo de las garrafas parece que es de otra época, pero en la Marina Alta no hace tanto que a los vecinos les ha tocado cargar con agua potable. Hace dos veranos Teulada Moraira y el Poble Nou de Benitatxell se quedaron sin suministro potable, pero fue al secarse los pozos de su Consorcio de Aguas (la empresa que lo gestiona es Hidraqua). En la Vall de Laguar, un pueblo donde viven unos 800 vecinos, lo que ocurre es muy paradójico. Hay agua a mares (un ejemplo es la catarata del Salt de Fleix). Ha llovido de forma copiosa. Pero el agua de los grifos esta turbia y no es potable.