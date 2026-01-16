Cae una banda que desvalijaba casas en Tibi, Xàbia, Teulada Moraira y Benissa

La Guardia Civil, en el marco de la operación Chimpum25, ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en interior de viviendas, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil detectó un aumento de robos con fuerza en viviendas, principalmente en una zona residencial de Xàbia. Los autores sustraían mayoritariamente joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, accesorios y ropa de marca. Tras las primeras pesquisas, se constató que este mismo fenómeno delictivo se estaba produciendo también en otras localidades cercanas como Teulada, Benissa y Cullera.

Objetos recuperados y los que empleaban los cacos para forzar puertas y ventanas / Levante-EMV

Ante el repunte de este tipo de delitos, cometidos siguiendo un mismo modus operandi —el método del escalo o la fractura de puertas y ventanas, aprovechando la ausencia de los moradores— y la creciente preocupación vecinal y alarma social generada, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Xàbia inició una investigación exhaustiva.

Durante la fase operativa se realizaron numerosas vigilancias para controlar las actividades y rutinas de los sospechosos. Estas labores resultaron especialmente complejas debido a las contravigilancias efectuadas por los investigados y al uso de vehículos de alquiler, que cambiaban con frecuencia. Una vez plenamente identificados los presuntos autores, se procedió a la entrada y registro de dos domicilios vinculados a los mismos, ambos ubicados en Benidorm.

Una gente examina los objetos recuperados / Levante-EMV

Cocaína, heroina y anfetaminas

Los registros, realizados el pasado mes de diciembre, contaron con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de València, el Grupo Cinológico de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Xàbia. Durante las entradas y registros se intervinieron numerosos objetos de valor procedentes de los robos investigados, así como ropa y herramientas utilizadas para la comisión de los delitos. Además, se incautó un arma de aire comprimido, diversos dispositivos electrónicos y una importante cantidad de sustancias estupefacientes: 88 gramos de cocaína, 48 gramos de cocaína rosa, 11 pastillas de anfetamina, 5 gramos de anfetamina, 20 gramos de heroína y 6 gramos de metanfetamina.

Como resultado de esta actuación policial, se logró esclarecer nueve robos con fuerza en viviendas cometidos en Xàbia, Benissa, Teulada Moraira, Cullera y Tibi. A los detenidos se les imputan nueve delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por pertenencia a organización criminal. Los dos varones han ingresado en prisión provisional.

Esta operación ha permitido devolver la tranquilidad a los vecinos de la comarca de la Marina Alta, así como recuperar una gran cantidad de los objetos sustraídos, muchos de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.