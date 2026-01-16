La Diputación y el Ayuntamiento de La Vall de Laguar trabajan de forma coordinada para buscar soluciones a los problemas de abastecimiento de agua potable

La Diputacion de Alicante ha defendido hoy que se lleva trabajando desde hace meses de forma coordinada y conjunta con el Ayuntamiento de La Vall de Laguar en la búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de agua potable y ha negado que estos se deban a una falta de actuación sino a la “ extraordinaria complejidad técnica de la captación y del tratamiento del recurso disponible ”, tal y como ha apuntado la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

La responsable provincial ha incidido en que tanto la Diputación de Alicante como el Ayuntamiento de La Vall de Laguar vienen desde hace tiempo realizando análisis técnicos, seguimiento del comportamiento de la captación y evaluando distintas alternativas de mejora “ con el fin de diagnosticar correctamente el problema y proyectar una solución eficaz y duradera ”. Al respecto, Serna ha señalado que “ la prudencia técnica en este proceso no responde a inacción, sino a la necesidad de evitar decisiones precipitadas en un sistema especialmente complejo, donde una solución mal dimensionada podría agravar aún más la situación ”.

En este sentido, se ha explicado que la captación del pou Lucifer presenta un comportamiento hidrogeológico muy singular, con picos de turbidez extremadamente elevados, especialmente tras episodios de lluvia, y con una evolución errática y difícilmente predecible. Se trata de valores que pueden multiplicarse en muy poco tiempo y que están muy por encima de los habituales en captaciones convencionales, lo que exige una operación altamente tecnificada y una gestión muy especializada de la planta de tratamiento.

Ante esta situación, la explotación de la planta filtradora requiere “ ajustes operativos finos, experiencia técnica y un seguimiento continuo, que en muchos casos resulta difícil de asumir por un municipio pequeño sin apoyo externo ”. Además, los últimos estudios que se están realizando apuntan a que, para dar una respuesta estructural al problema, es necesario plantear mejoras o modificaciones en la propia instalación, orientadas a aumentar los tiempos de floculación y decantación de la materia en suspensión antes de la fase de filtrado, de modo que la planta pueda trabajar con mayores márgenes de seguridad frente a episodios de alta turbidez.

Serna ha manifestado que la Diputación de Alicante “ va a seguir trabajando coordinadamente con el Ayuntamiento de La Vall de Laguar, como lleva haciéndolo los últimos meses, hasta encontrar una solución satisfactoria que garantice el abastecimiento de agua potable de calidad en la zona ”.

Finalmente, la diputada provincial ha lamentado las críticas de Compromís “ cuando este grupo sabe sobradamente el compromiso que esta Diputación ha tenido y sigue teniendo con el agua, defendiendo siempre los intereses hídricos de esta tierra e impulsando las actuaciones e infraestructuras necesarias en los municipios en materia de abastecimiento y saneamiento o depuración ”. En este sentido, ha recordado que este año el presupuesto de Ciclo Hídrico es uno de los que más crece, un 13% hasta alcanzar los 31,2 millones de euros para potenciar las ayudas a ayuntamientos en el ciclo integral del agua.