Gata de Gorgos reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista

El concejal Josep Signes contactó con los propietarios del terreno, quienes conminaron a la empresa de las vallas de publicidad a retirar inmediatamente la enorme foto

Gata ha logrado que el cartel se retire a toda prisa

Gata ha logrado que el cartel se retire a toda prisa / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

Gata se ha sacudido a toda prisa el sexismo con toque de imperialismo yanqui. El cartelón llamaba mucho la atención. Estaba en la N-332, en término de Gata de Gorgos. Era una gran foto de una modelo vestida con un bikini con la bandera de EE UU. Era un cartelón machista y trumpista. Este diario avanzó que la valla publicitaria había aparecido de la noche a la mañana. El cartel se retiró ayer sábado. El gobierno local, de PSPV y Compromís, reaccionó de inmediato.

La valla publicitaria en la que aparecía recostada una modelo vestida con un bikini con el estampado de la bandera de los EE UU

La valla publicitaria en la que aparecía recostada una modelo vestida con un bikini con el estampado de la bandera de los EE UU / A. P. F.

El exalcalde y ahora concejal de Servicios Sociales (entre otras delegaciones), Josep Signes, de Compromís, avisado de que se había colocado un cartel sexista en término de Gata de Gorgos, envió rápidamente a la Policía Local por si llegaban a tiempo y podía evitar que se pegara esa enorme foto. Pero los operarios se habían afanado. El edil también avisó a la Guardia Civil. El cartelón era claramente sexista.

La vía más rápida

Signes optó por la vía más rápida y ágil para conseguir que la valla se retirara. Conoce a los propietarios del terreno. Contactó con ellos. No sabían nada de la índole sexista del cartel. Se sorprendieron y coincidieron en que no era una publicidad aceptable. Los dueños de la parcela conminaron a la empresa de las vallas de publicidad a que retirara de inmediato la fotografía. Y así ha sido. Ayer mismo acudieron los operarios y quitaron el cartelón. Gata se ha sacudido por la vía rápida una valla publicitaria de tufillo trumpista y que cosificaba a la mujer.

El concejal ha destacado que han evitado meterse en trámites farragosos que hubieran significado que el cartel todavía estuviera allí, en la entrada norte a Gata de Gorgos. Además, el ayuntamiento lanza el mensaje claro de que no transige con la publicidad sexista.

