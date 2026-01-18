Gata de Gorgos reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista

Gata se ha sacudido a toda prisa el sexismo con toque de imperialismo yanqui. El cartelón llamaba mucho la atención. Estaba en la N-332, en término de Gata de Gorgos. Era una gran foto de una modelo vestida con un bikini con la bandera de EE UU. Era un cartelón machista y trumpista. Este diario avanzó que la valla publicitaria había aparecido de la noche a la mañana. El cartel se retiró ayer sábado. El gobierno local, de PSPV y Compromís, reaccionó de inmediato.

La valla publicitaria en la que aparecía recostada una modelo vestida con un bikini con el estampado de la bandera de los EE UU / A. P. F.

El exalcalde y ahora concejal de Servicios Sociales (entre otras delegaciones), Josep Signes, de Compromís, avisado de que se había colocado un cartel sexista en término de Gata de Gorgos, envió rápidamente a la Policía Local por si llegaban a tiempo y podía evitar que se pegara esa enorme foto. Pero los operarios se habían afanado. El edil también avisó a la Guardia Civil. El cartelón era claramente sexista.

La vía más rápida

Signes optó por la vía más rápida y ágil para conseguir que la valla se retirara. Conoce a los propietarios del terreno. Contactó con ellos. No sabían nada de la índole sexista del cartel. Se sorprendieron y coincidieron en que no era una publicidad aceptable. Los dueños de la parcela conminaron a la empresa de las vallas de publicidad a que retirara de inmediato la fotografía. Y así ha sido. Ayer mismo acudieron los operarios y quitaron el cartelón. Gata se ha sacudido por la vía rápida una valla publicitaria de tufillo trumpista y que cosificaba a la mujer.

El concejal ha destacado que han evitado meterse en trámites farragosos que hubieran significado que el cartel todavía estuviera allí, en la entrada norte a Gata de Gorgos. Además, el ayuntamiento lanza el mensaje claro de que no transige con la publicidad sexista.