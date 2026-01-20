Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina AdamuzSindicato de maquinistasAlerta amarillaAsesinato DoriMaría del MonteDesahuciada en AlicanteAsesor de Mazón
instagramlinkedin

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

El oleaje está desfigurando las playas dianenses y ha anegado totalmente calles que dan a la costa

Una calle de acceso a la playa desde la carretera de les Marines, totalmente anegada por el mar

Una calle de acceso a la playa desde la carretera de les Marines, totalmente anegada por el mar / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La borrasca pone patas arriba la película. Ya no es "Cuando Harry encontró a Sally" (comedia de Mag Ryan y Billy Cristal escrita por Nora Ephron y dirigida por Rob Reiner). En la costa de Dénia, Harry, la borrasca Harry, se ha topado con Gloria, aquel destructivo temporal del que ahora se cumplen justo 6 años. Gloria causó daños terribles (incluso derribó casas de primera línea). Su huella ha quedado en la playa del Blay Beach, repleta de escombros. Hoy Harry se está cebando con ese tramo litoral. Los accesos están repletos de cascotes. El mar golpea con violencia.

Una urbanización de apartamentos construida en la playa tras Gloria recios fuertes muros. El mar golpea contra ellos.

Mientras, también en el litoral norte de Dénia, el de les Marines, las calles de acceso al mar están totalmente anegadas. El mar, de hecho, ha llegado en algunos tramos a la carretera de les Marines. No ocurría desde hace mucho tiempo. Se suelen levantar diques de arena para evitar que ocurra.

Acceso al mar destrozado en el tramo de les Marines que sigue devastado seis años después del temporal Gloria

Acceso al mar destrozado en el tramo de les Marines que sigue devastado seis años después del temporal Gloria / A. P. F.

Daños en las playas, pero no, de momento, en los establecimientos de primera línea

A algunos restaurantes de primera línea el oleaje se les echa encima. Están preparados. El temporal es de aúpa, pero, en principio, no está causando daños en los establecimientos de la playa.

La playa de les Deveses, regenerada hace un par de años, está resistiendo bien los embates. No obstante, ha subido el nivel del mar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  4. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  5. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  6. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  7. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

La provincia de Alicante registra 41 incidencias de tráfico en plena tarde

Prueba de fuego para los estudiantes de Alicante: estas son las fechas para demostrar lo que saben

Examen MIR el próximo sábado en Alicante: cambios en la hora

Examen MIR el próximo sábado en Alicante: cambios en la hora

El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

"Mig any" encallado: el temporal Harry se ensaña con el gran velero embarrancado en Xàbia

SEPE | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Solo trece inspectores médicos en Alicante para resolver 5.000 bajas laborales de larga duración

Solo trece inspectores médicos en Alicante para resolver 5.000 bajas laborales de larga duración
Tracking Pixel Contents