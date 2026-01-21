Cae otro muro en la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre

La entrada a Xàbia desde Jesús Pobre se encajona entre grandes muros de "pedra seca". Un tramo de un de sus muros se ha desmoronado a consecuencia de las lluvias de las últimas horas. No han sido precipitaciones del otro jueves, pero la tierra está muy empapada y ese peso pone a prueba los históricos muros. El pasado mes de marzo también se vino abajo otro tramo de muro, pero en el otro margen de esta entrada a Xàbia por la partida del Colomer.

Baipás para dar agua

El desprendimiento está causando retenciones de tráfico. La Policía Local da paso alternativamente a los vehículos. Además, se ha llevado por delante una tubería de agua. Toda esta calle se ha quedado sin suministro. Los operarios de Amjasa, la empresa municipal de agua, se están afanando en hacer un baipás para dar agua lo más pronto posible.

Noticias relacionadas

Estos muros entre los que va el vial de acceso a Xàbia desde Jesús Pobre son muy robustos. Sobre ellos hay parcelas privadas. La "pedra seca" aguanta, pero este invierno está lloviendo mucho y la tierra, empapada, pesa un quintal.

Fuente: Levante - EMV